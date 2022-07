Spevák Sam Ryder fanúšikom: Eurovízia 2023 bude večierkom Ukrajiny

Londýn 26. júla (TASR) - Britský spevák Sam Ryder, ktorý sa v máji na pesničkovej súťaži Eurovision Song Contest umiestnil druhý, pripomenul v utorok fanúšikom, že budúcoročná súťaž bude "večierkom Ukrajiny". Ryder to povedal vo videu na sociálnej sieti Instagram po oficiálnom oznámení, že podujatie sa bude konať v Spojenom kráľovstve. Informoval o tom portál britskej stanice Sky News.



Ryder skončil v Turíne 14. mája vo finále 66. ročníka Eurovízie druhý s piesňou Space Man; vďaka veľkému náskoku v počte diváckych hlasov však zvíťazila ukrajinská folk-rapová skupina Kalush Orchestra – divákov Európy si získala skladbou Stefanija, spievanou v ukrajinčine. Ukrajina mala preto podľa pravidiel právo na organizovanie nasledujúceho ročníka.



Ryder napísal, že "mal kameň na srdci", keď sa dozvedel, že svetoznáma spevácka súťaž sa nemôže konať na Ukrajine, ale rýchlo dodal, že Spojené kráľovstvo bude patriť do skupiny "milujúcich organizátorov".



Európska vysielacia únia (EBU), ktorá je organizátorom ceny Eurovízie, totiž v júni rozhodla, že spevácka súťaž sa nemôže v roku 2023 konať na Ukrajine, lebo pre vojnu nie je možné zaistiť bezpečnosť vyše 10.000 ľudí zapojených do produkcie tejto šou a ďalších 30.000 očakávaných fanúšikov.



"Hej, priatelia, len zopár myšlienok," uviedol Ryder vo videu na Instagrame. "Bude to večierok Ukrajiny, my ich len pozývame, aby ho usporiadali v našom dome. Viem, ako veľa to znamenalo pre Kalush a pre ukrajinskú delegáciu, že sa súťaž na budúci rok mala konať u nich doma na Ukrajine," dodal britský spevák.



Kyjev v pondelok privítal prísľub Británie, že budúci ročník pesničkovej súťaže Eurovízie usporiada "v mene" Ukrajiny.



Vláda v Kyjeve spočiatku trvala na tom, že sa má súťaž – aj napriek pokračujúcej ruskej agresii – uskutočniť na Ukrajine, keďže tento rok sa víťazom stala ukrajinská skupina.



Britský premiér Boris Johnson vo svojom tweete zdôraznil, že Spojené kráľovstvo usporiada "fantastickú súťaž v mene ukrajinských priateľov".