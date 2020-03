Spevák skupiny Rammstein mal negatívny test na koronavírus

Berlín 27. marca (TASR) - Nemecká hardrocková skupina Rammstein poprela informáciu, že jej lídra a speváka Tilla Lindemanna (57) testovali pozitívne na prítomnosť nového koronavírusu a v súčasnosti leží na jednotke intenzívnej starostlivosti. Informovali o tom v piatok nemecké médiá.



"Včera (vo štvrtok) večer bol Till Lindemann na radu lekára kapely prijatý do nemocnice. Noc strávil na jednotke intenzívnej starostlivosti, ale bol presunutý, keď sa cítil lepšie. Till mal negatívny test na koronavírus," uvádza sa vo vyhlásení skupiny zverejnenom na Facebooku.



Ešte 15. marca Lindemann vystúpil v Moskve s rovnomenným sólovým projektom. Po návrate do vlasti sa sťažoval na vysokú horúčku a na radu lekára ho vo štvrtok previezli do nemocnice. Spevákovi zistili zápal pľúc, ale test na koronavírus bol negatívny, píše bulvárny denník Bild.



Podľa piatkových oficiálnych údajov Inštitútu Roberta Kocha je v Nemecku 42.288 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom a 253 úmrtí.