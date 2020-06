Spevák Tom Jones má 80 rokov

Londýn 7. júna (TASR) - Britský spevák Tom Jones sa v nedeľu dožíva 80 rokov. Rodák z Walesu je na hudobnej scéne od roku 1963 a počas kariéry sa vypracoval na jednu z najväčších hviezd populárnej hudby. Úspech mu priniesli skladby ako "It's Not Unusual", What's New Pussycat?" alebo "Kiss".



Jeho vystúpenia v Las Vegas si získali obdiv aj u legiend ako Elvis Presley či Frank Sinatra. Spevák, vlastným menom Thomas John Woodward, vo svojej tvorbe uplatňuje rôzne hudobné žánre - pop, rock, country, gospel, soul, blues, ale nevyhýba sa ani elektronickej a tanečnej hudbe.



Pri príležitosti svojho jubilea pre stanicu BBC uviedol, že bude spievať, "pokiaľ bude dýchať", a vysoký vek mu nevadí, pretože má "nádherné spomienky" na prežitý život. "Boh bol ku mne dobrý a hlas som nestratil. Ďakujem svojmu publiku za podporu, vystupovať na koncertoch mi dáva silu," uviedol.



Sir Tom si zároveň v súvislosti s pretrvávajúcim obmedzením pohybu obyvateľstva dôsledkom koronavírusovej pandémie zaspomínal, že ako dieťa prekonal tuberkulózu a musel zotrvať dva roky v domácej izolácii. "Naučilo ma to, že človek nesmie brať zdravie ako samozrejmosť," zakončil.



Tom Jones, ktorý je aj príležitostným hercom, má na konte približne 40 štúdiových a päť koncertných albumov. V roku 2006 ho britská kráľovná Alžbeta II. povýšila do rytierskeho stavu za prínos do rozvoja hudobného priemyslu.