Spevák Tony Bennett oznámil, že má Alzheimerovu chorobu

New York 1. februára (TASR) - Americký swingový a jazzový spevák Tony Bennett oznámil, že už štyri roky trpí Alzheimerovou chorobou. Bennett (94) informáciu poskytol časopisu AARP the Magazine, ktorý sa zameriava na problémy postihujúce ľudí nad 50 rokov. Informovala o tom v pondelok stanica BBC.



Článok približuje, ako zmienené ochorenie ovplyvňuje spevákovu pamäť a schopnosť rozpoznávať predmety každodennej potreby. Jeho manželka Susan pre magazín uviedla, že Bennett si "nie je vždy istý, kde je, alebo čo sa okolo neho deje". Hviezda však nemá najhoršie príznaky Alzheimerovej choroby, ako sú dezorientácia či záchvaty panického strachu, hnevu a depresie.



"Život je dar - aj s Alzheimerovou chorobou. Ďakujem Susan i svojej rodine za podporu a časopisu AARP the Magazine za to, že vyrozprával môj príbeh," napísal Bennett na sociálnej sieti Instagram.



Bennett je speváckou hviezdou od roku 1951 s hitmi ako "I Left My Heart in San Francisco" či "The Shadow of Your Smile". Niektoré z jeho najväčších úspechov prišli v uplynulom desaťročí vrátane spoločného albumu s Lady Gaga "Cheek to Cheek", ktorý v roku 2015 získal cenu Grammy.



V predmetnom článku sa píše, že speváci nedávno dokončili jeho pokračovanie, ktoré má vyjsť v tomto roku. Platňa sa nahrávala dva roky, pričom Bennett bol v štúdiu občas "stratený a zmätený". Spev však často pomáha potlačiť príznaky Alzheimerovej choroby a Bennett pokračuje v skúšaní dvakrát týždenne so svojím dlhoročným klaviristom Leem Musikerom.



Spevákova neurologička Gayatra Deviová pre daný dvojmesačník uviedla, že pred pandémiou COVID-19 držal Bennetta koncertný program "v strehu a významným spôsobom stimuloval aj jeho mozog".



"Spievanie je preňho všetkým a mnohokrát mu zachránilo život," dodala Bennettova manželka.