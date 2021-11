Speváka Briana Adamsa na letisku pozitívne testovali na koronavírus

Miláno 25. novembra (TASR) - Kanadský spevák Bryan Adams mal vo štvrtok po príchode na letisko Malpensa v talianskom Miláne pozitívny test na koronavírus, informovala agentúra AP.



Adams do Milána pricestoval na predstavenie nového kalendára Pirelli, ktorý sám nafotil. Informáciu o pozitívnom teste zverejnil spevák na svojom účte na sociálnej sieti Instagram vrátane svojej fotografie, na ktorej bolo vidieť, ako v chirurgickom rúšku sedí v miestnosti ambulancie a čaká na spoľahlivejší PCR test na koronavírus.



"Som tu, práve som prišiel do Milána a bol som už druhýkrát tento mesiac pozitívne testovaný na COVID," uviedol v príspevku. Ako dodal, smeruje do nemocnice a poďakoval sa fanúšikom za ich podporu.



Adams, ktorý rozbehol kariéru aj ako fotograf, nafotil kalendár Pirelli na rok 2022. Pôvodne chcel nafotiť verziu kalendára na rok 2021, bolo to však zrušené v dôsledku pandémie koronavírusu, píše AP.



Očakávalo sa, že sa kanadský umelec osobne zúčastní na mediálnych podujatiach pri predstavení kalendára v nedeľu a v pondelok, v súčasnosti je to však neisté.



Za normálnych okolností prebieha predstavenie kalendára spoločnosti Pirelli na slávnostnom podujatí za účasti tých, ktorí sú v ňom vyobrazení, ako aj ďalších VIP hostí, pripomína AP. Tento rok však kvôli pandémii zoznam hostí obmedzili.



Adams si za svoje subjekty pre kalendár s názvom "On the road" vybral ďalšie hudobné talenty vrátane Iggyho Poppa, Cher, Jennifer Hudsonovej, Sweetie či St. Vincent.