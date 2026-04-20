Pondelok 20. apríl 2026
Speváka D4vda obvinili z vraždy

Na snímke fotografia zavraždenej tínedžerky Celeste Rivasovej Hernandezovej počas tlačovej konferencie v Los Angeles v pondelok 20. apríla 2026. Z vraždy Hernandezovej v pondelok obvinili amerického speváka Davida Anthonyho Burkea známeho pod pseudonymom D4vd. Foto: TASR/AP

Telo Celeste Rivasovej Hernandezovej našli v septembri v spevákovom aute niekoľko dní po tom, čo mala osláviť svoje pätnáste narodeniny.

Autor TASR
Los Angeles 20. apríla (TASR) - Amerického speváka Davida Anthonyho Burkea známeho pod pseudonymom D4vd v pondelok obvinili z vraždy 14-ročnej tínedžerky, ktorej telo bolo nájdené rozštvrtené v jeho opustenom automobile v losangeleskej štvrti Hollywood Hills. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a televízie BBC.

Telo Celeste Rivasovej Hernandezovej našli v septembri v spevákovom aute niekoľko dní po tom, čo mala osláviť svoje pätnáste narodeniny. V prípade preukázania viny hrozí Burkeovi až trest smrti alebo doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia.

Burkea zatkli pre podozrenie z vraždy minulý týždeň. Svoje svetové turné však zrušil už krátko po objavení tela Rivasovej Hernandezovej a stiahol sa i z verejného života. Okrem vraždy mal spevák podľa obvinení so svojou neplnoletou obeťou opakovane sex a po jej vražde rozštvrtil jej telo.

D4vd sa preslávil v roku 2022 skladbou Romantic Homicide („Romantická vražda“), ktorá sa stala populárnou na sociálnej sieti TikTok. Spevák z Texasu vydal v apríli 2025 svoj debutový album Withered.
Neprehliadnite

VIDEO: OSIRELÍ MACKOVIA UŽ DOSTALI MENÁ: Majú slovanskú symboliku

Vráskavec Timmy je na slobode, sprevádzali ho záchranné lode

TÝŽDENNÍK: Dekréty patria minulosti

Grácová obhájila titul na majstrovstvách SR novinárov v stolnom tenise