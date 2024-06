Zadržali speváka Justina Timberlakea

New York 18. júna (TASR) - Americký spevák Justin Timberlake bol zadržaný a obvinený z jazdy pod vplyvom omamným látok v newyorskom Long Islande. Informovala o tom v utorok agentúra AP s odvolaním sa na zdroj z prostredia polície, píše TASR.



Zdroj agentúry AP, ktorý si želal ostať v anonymite, nemohol z dôvodu prebiehajúceho vyšetrovania prezradiť ďalšie podrobnosti.



Podľa amerického webu CBS News bol Timberlake zadržaný v New Yorku v noci na utorok miestneho času za jazdu pod vplyvom alkoholu.



Timberlake (43) má na najbližší víkend naplánované dva koncerty v Chicagu a ďalšie dva na budúci týždeň v New Yorku, vyplýva z informácií dostupných na spevákovej webovej stránke.