Špičková česká horolezkyňa neprežila pád po výbuchu kyslíkovej fľaše

Praha 4. júla (TASR) - Česká horolezkyňa Klára Kolouchová zomrela vo štvrtok skoro ráno pri výstupe na deviatu najvyššiu horu sveta - Nanga Parbat v Pakistane. K tragédii došlo po jej páde spôsobenom explóziou kyslíkovej fľaše, informoval spravodajský web Novinky.cz. „Zrejme ide o pravdivú informáciu, ale v tejto chvíli ju oficiálne nemôžeme potvrdiť,“ povedala pre web iDNES.cz hovorkyňa horolezeckého zväzu Michaela Košatková.



Kolouchová bola jednou z najznámejších postáv českého horolezectva. Ako prvá Češka zdolala tri najvyššieho hory sveta: Mount Everest, K2 i Kančendžengu. O svojich výpravách napísala knihu a organizovala prednášky. Výstup na Nanga Parbat bol súčasťou jej cieľa zdolať všetkých štrnásť osemtisícoviek.



Kolouchová bola súčasťou horolezeckej výpravy, ktorá sa 17. júna dostala do základného tábora Bunar. Sprevádzal ju manžel a päť ďalších členov tímu.



Zomrela neďaleko základného tábora Bunar, uviedol podľa webu Pamir Times zástupca okresného úradu v oblasti Diamer. "Horolezkyňa spadla z výšky medzi táborom I a táborom II," ozrejmil úradník. Dodal, že ostatní členovia expedície potvrdili jej smrť po príchode do tábora. Telo však zatiaľ zostalo na mieste pádu.



Na základe upozornenia od horolezcov vyslali miestne úrady do oblasti policajný tím a výškových nosičov. "Najprv vypátrame presnú polohu jej tela v mieste pádu. Keď sa potvrdí, začneme záchranné operácie na vyzdvihnutie tela vrtuľníkom," doplnil úradník, pričom pripustil, že to vzhľadom na náročné horské podmienky môže trvať aj niekoľko dní.