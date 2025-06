Nemecké ozbrojené sily označili Rusko za hrozbu pre celú Európu

Berlín 20. júna (TASR) - Nemecké ozbrojené sily (Bundeswehr) označili Rusko za „existenčnú hrozbu“ pre krajinu i pre celú Európu. Informáciu priniesol týždenník Der Spiegel s odvolaním sa na najnovší utajovaný strategický dokument armády, píše TASR na základe piatkovej správy agentúry Reuters.



Podľa dokumentu Kremeľ údajne prispôsobuje svoje priemyselné i riadiace štruktúry „špeciálne na plnenie požiadaviek na rozsiahly konflikt proti Severoatlantickej aliancii do konca tohto desaťročia“.



„Rusko sa preukázateľne pripravuje na konflikt s NATO, a to najmä posilňovaním jednotiek na západe Ruska na hraniciach s NATO,“ píše Der Spiegel citujúc oficiálny dokument, podľa ktorého by Rusko mohlo mať do budúceho roka v aktívnej službe približne 1,5 milióna vojakov.



Dokument uvádza, že Nemecko dokáže takejto hrozbe čeliť jedine „dôsledným rozvojom svojich vojenských a celospoločenských spôsobilostí“. Der Spiegel tvrdí, že na stratégii pracovali zástupcovia armády a experti posledných 18 mesiacov s cieľom vypracovať návod pre budúce smerovanie nemeckej armády.



Kancelár Friedrich Merz nedávno podporil ideu amerického prezidenta Donalda Trumpa zvýšiť výdavky krajín NATO na obranu na päť percent HDP.