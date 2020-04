Nemecká ministerka obrany chce kúpiť 45 stíhačiek F-18 od USA

Berlín 19. apríla (TASR) - Nemecká ministerka obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová vo štvrtok oficiálne informovala americkú vládu, že Nemecko chce od amerického výrobcu Boeing kúpiť 45 stíhačiek F-18, ktorými mieni nahradiť poruchové stroje Tornado. Tento krok by však mohol vyvolať nezhody v spolkovej vláde, keďže ministerka z konzervatívnej CDU ho nekonzultovala s koaličnými sociálnymi demokratmi (SPD), napísal v nedeľu na svojej stránke spravodajský týždenník Der Spiegel.



Podľa informácií Spiegla poslala Krampová-Karrenbauerová svojmu americkému rezortnému partnerovi Markovi Esperovi e-mail, že Bundeswehr má v úmysle kúpiť 30 kusov dvojmotorových nadzvukových stíhačiek F-18 Super Hornet schopných štartovať aj z lietadlových lodí, ktoré by mohli v krajnom prípade niesť americké jadrové zbrane umiestnené na leteckej základni Büchel. Okrem toho má Nemecko záujem aj na kúpe 15 stíhačiek typu Boeing EA-18G GrowlerF-18 špecializovaných na vedenie elektronickej vojny, ktoré môžu zo vzduchu vyradiť pozemné radary protivníka.



Znalcov pomerov postup ministerky, prezývanej AKK, prekvapil, pretože v koalícii sa na túto tému živo diskutuje. Už jej predchodkyňa a súčasná predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa v roku 2019 snažila upokojiť SPD kompromisným riešením, a síce nahradením starnúcich strojov Tornado kombináciou stíhačiek Eurofighter od firmy Airbus a lietadiel z USA.



Objednávka adresovaná Washingtonu podľa Spiegla vo štvrtok tak rozhnevala predstaviteľov SPD, že ministerka musela narýchlo zrušiť verejnú prezentáciu svojich plánov. To jej však nezabránilo poslať e-mail s potvrdením objednávky Esperovi.



Ľudia z okolia AKK rozhorčenie SPD nechápu, pretože ministerka o objednávke rokovala s ministrom zahraničných vecí Heikom Maasom i ministrom financií Olafom Scholzom. Šéfa poslaneckého klubu Rolfa Mützenicha, najtvrdšieho oponenta dohody so Spojenými štátmi, však nekontaktovala. Podľa jej názoru sa poslanci obchodom ešte nemusia zaoberať, pretože peniaze na nákup lietadiel sa budú schvaľovať až o dva roky po podpísaní zmlúv s Boeingom.



Krampová-Karrenbauerová chce nahradiť zastarané Tornada do roku 2025 približne 90 lietadlami Eurofighter a 45 stíhačkami F-18, pripomína agentúra DPA.