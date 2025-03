Na internete sú podľa médií súkromné údaje predstaviteľov USA

Berlín/Washington 27. marca (TASR) - Súkromné údaje hlavných bezpečnostných predstaviteľov administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa sú prístupné na internete, uviedol v stredu nemecký týždenník Der Spiegel. Ide o čísla mobilných telefónov, e-mailové adresy a v niektorých prípadoch aj heslá, ktoré používali poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Mike Waltz, šéfka amerických tajných služieb Tulsi Gabbardová a minister obrany Pete Hegseth. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Spomínané údaje sa podľa nemeckého týždenníka dajú nájsť pomocou komerčných služieb na vyhľadávanie údajov a hackerských databáz.



Telefónne čísla a mailové adresy - zväčša aktuálne - v niektorých prípadoch ich vlastníci použili pre profily na sociálne siete Instagram a LinkedIn, službu cloudového úložiska Dropbox a aplikácie sledujúce polohu používateľa.



Čísla Gabbardovej a Waltza boli údajne spojené s účtami v službách na zasielanie správ WhatsApp a Signal, píše AFP. Podľa Der Spiegel tak boli vystavení riziku, že sa do ich zariadení nainštaluje špionážny softvér.



Nemecký týždenník konštatoval, že je dokonca možné, že zahraniční agenti špehovali četovaciu skupinu spojenú s nedávnym incidentom, keď do súkromnej skupiny piatich amerických vysokopostavených predstaviteľov, v ktorej komunikovali o útokoch USA na Jemen, Waltz omylom pridal aj šéfredaktora časopisu The Atlantic Jeffreyho Goldberga.



The Atlantic sa v stredu rozhodol zverejniť celý obsah tejto komunikácie: zahŕňa správy o presnom čase útokov a typoch používaných lietadiel. Podľa Goldberga správy odhalili aj znevažujúce poznámky amerických predstaviteľov o európskych spojencoch.



Waltz, Hegseth ani Gabbardová sa k tvrdeniam týždenníka Der Spiegel dosiaľ nevyjadrili. Národná bezpečnostná rada uviedla, že všetky účty a heslá Waltza, ktoré nemecký týždenník spomenul, boli v roku 2019 zmenené, píše AFP.