Spiegel: Vo Vladivostoku zbili členku delegácie EÚ z Rumunska

Berlín 18. júna (TASR) — Zamestnankyňa misie Európskej únie v Rusku bola koncom mája fyzicky napadnutá v meste Vladivostok ležiacom na ruskom Ďalekom východe, kde bola na služobnej ceste. Za útokom sú zrejme ruské bezpečnostné zložky. TASR o tom informuje na základe správy nemeckého týždenníka Der Spiegel odvolávajúceho sa na diplomatické zdroje.



Podľa nich diplomatka 26. mája okolo siedmej hodiny ráno odišla z hotela na prechádzku, pretože už nemohla spať. Krátko nato pri nej zastavilo auto, z ktorého vystúpili dvaja muži. Začali sa jej vyhrážať a potom ju zbili.



Meno obete nebolo zverejnené, no je známe, že ide o občianku Rumunska. Sprevádzala ju kolegyňa z Francúzska, s ktorou mali okrem iného v pláne navštíviť konzuláty krajín EÚ vo Vladivostoku. Po útoku ju deportovali z Ruska, jej súčasný štatút nie je známy.



Hovorkyňa Európskej komisie Anitta Hipperová pre Spiegel útok na diplomata EÚ vo Vladivostoku potvrdila, no nezverejnila podrobnosti o tom, čo sa stalo. Podľa nej bol po incidente predvolaný zástupca Ruska v Belgicku.



Nie je známe, kto zaútočil na člena misie EÚ. Európski diplomati majú podozrenie, že to mohli byť pracovníci ruských bezpečnostných zložiek. Spiegel poznamenáva, že tajná služba FSB neustále monitoruje západných diplomatov pôsobiacich v Rusku. Útok na zástupcu zahraničnej diplomatickej misie označil za „eskaláciu v napätých vzťahoch medzi Ruskou federáciou a západnými krajinami“.



Členovia diplomatických misií majú v hostiteľských krajinách v súlade s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch nárok na osobitnú ochranu. To platí aj pre ruských diplomatov v EÚ.