Spiegel: Za poškodením áut pred voľbami v Nemecku môže byť Rusko

Berlín 6. februára (TASR) — Rusko a nie klimatickí aktivisti sú zrejme za vlaňajším poškodením viac ako 270 vozidiel v nemeckých spolkových krajinách Bádensko-Württembersko, Berlín, Brandenbursko a Bavorsko. Páchatelia do výfukov nastriekali montážnu penu a na okná umiestnili nálepky so sloganom "Buďte ekologickejší!" a fotografie spolkového ministra hospodárstva a kandidáta Zelených na kancelára Roberta Habecka. Podľa agentúr DPA a AFP o tom v stredu informoval týždenník Der Spiegel s odvolaním sa na bezpečnostné zdroje.



Magazín uviedol, že policajná hliadka narazila v decembri v meste Schönefeld v Brandenbursku v blízkosti miesta činu na dodávku, v ktorej sa nachádzali traja mladíci zo Srbska, Bosny a Hercegoviny a Nemecka. V dodávke sa našlo niekoľko nádob s montážnou penou.



Podľa magazínu jeden z obvinených na výsluchu uviedol, že na poškodenie vozidiel ich navádzal občan Ruska. Tvrdil, že podrobné pokyny im dal prostredníctvom aplikácie Viber. Za každé vozidlo im prisľúbil 100 eur. Ako dôkaz mu mali poslať fotografiu poškodeného auta. Niekoľko tisíc eur im aj skutočne vyplatil.



Krátko po zadržaní trojice podozrivých dostala polícia 43 oznámení od majiteľov áut, ktoré mali upchaté výfuky montážnou penou.



Bezpečnostné zložky sa domnievajú, že ide o cielenú kampaň s úmyslom vyvolať nenávisť voči Zeleným a ich kandidátovi na kancelára Habeckovi pred predčasnými voľbami vypísanými na 23. februára. Spiegel v tejto súvislosti upozornil na predchádzajúce varovania Spolkového úradu na ochranu ústavy (BfV) o možnom zasahovaní Ruska do volieb.



Prokuratúra v Ulme, ktorá sa zaoberá niektorými prípadmi poškodenia áut, pre Spiegel uviedla, že vyšetruje celkovo štyri osoby podozrivé z poškodzovania majetku, v tejto chvíli však nemôže poskytnúť podrobnosti.



Merkelová vyzvala politické strany na zmiernenie napätia pred voľbami





Bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová v stredu vyzvala politikov v krajine, aby zmiernili napätie pred nadchádzajúcimi predčasnými parlamentnými voľbami. Rozruch v Nemecku nastal po tom, čo sa kresťanskí demokrati (CDU) minulý týždeň pri schvaľovaní parlamentného návrhu o prísnejších pravidlách prisťahovalectva opierali aj o podporu strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), označovanej za krajne pravicovú. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Dochádza k určitej polarizácii (a) nepokojom," povedala Merkelová v rozhovore pre týždenník Die Zeit. "Teraz treba opäť nájsť stav, v ktorom budú možné kompromisy, pretože sa nezdá, že by niektoré politické zoskupenie mohlo získať absolútnu väčšinu," pokračovala bývalá kancelárka a dodala, že to znamená, že demokratické strany sa budú musieť opäť rozprávať.



Nemecký Spolkový snem minulú stredu vyzval vládu, aby obmedzila imigráciu a vstup do krajiny odmietala už na hraniciach väčšiemu počtu žiadateľov o azyl. Návrh opozičnej koalície CDU/CSU prešiel s podporou AfD.



Toto hlasovanie vyvolalo v Nemecku masové protesty a tisíce ľudí v uliciach miest vyjadrili nesúhlas proti spolupráci CDU/CSU s AfD. Demonštranti kritizovali lídra CDU Friedricha Merza, ktorý stál za ostro kritizovaným návrhom zákona. Merz má podľa predvolebných prieskumov šancu po februárových predčasných voľbách nahradiť na poste kancelára Olafa Scholza.



Merkelová, ktorá je predchodkyňou Merza na poste lídra CDU, kritizovala jeho krok ako "nesprávny". Bývalá kancelárka po odchode z politiky v roku 2021 priamo nekomentuje aktuálnu politickú situáciu. Povedala však, že cítila nutnosť prehovoriť a nemlčať v "takejto kritickej situácii".



Minulotýždňový krok CDU podľa agentúry AFP zvýšil neistotu v súvislosti so zložitým procesom zostavovania koaličnej vlády po voľbách, ktoré sa budú konať 23. februára.



V predvolebných prieskumoch v súčasnosti vedie CDU s 30 percentami hlasov. Na druhom mieste je s 20 percentami AfD. Scholzovi sociálni demokrati (SPD) sú so 16 percentami na treťom mieste, píše AFP.