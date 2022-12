Spielberg ľutuje vplyv filmu Čeľuste na populáciu žralokov

Londýn 18. decembra (TASR) - Americký filmový tvorca Steven Spielberg povedal, že skutočne ľutuje "zdecimovanie populácie žralokov" po úspechu jeho filmu "Čeľuste" z roku 1975. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Spielbergov oscarový thriller rozpráva príbeh o ľudožravom veľkom bielom žralokovi, ktorý napadol americké prímorské mesto, čo podnietilo nárast športového rybolovu v celej Amerike.



"Skutočne, a dodnes ľutujem zdecimovanie populácie žralokov kvôli predmetnej knihe a filmu. Je mi to naozaj ľúto," povedal 75-ročný Spielberg v programe Desert Island Discs rádia BBC.



Podľa minuloročnej štúdie v časopise Nature klesla svetová populácia žralokov v oceánoch od 70. rokov minulého storočia o 71 percent v dôsledku nadmerného rybolovu.



Fond na ochranu žralokov uvádza, že 36 percentám z 1250 druhov žralokov a rají na svete v súčasnosti hrozí vyhynutie.



Výskumníci obviňujú filmy ako "Čeľuste" z toho, že zohrávajú úlohu vo vnímaní žralokov verejnosťou a podporujú ich zabíjanie. Iní však tvrdia, že sa pripisuje veľký význam vplyvu Hollywoodu.



Spielberg, ktorý je známy vďaka hollywoodskym snímkam ako ET - Mimozemšťan, Indiana Jones a Jurský park, vybral v nedeľňajšom vysielaní desať filmových nahrávok, ktoré by si vzal, keby uviazol na opustenom ostrove.