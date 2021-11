Spinneliho skupina chce cez CoFoE oživiť demokratizáciu EÚ

Brusel 26. novembra (TASR) - Veľmi aktívnou platformou poslancov Európskeho parlamentu (EP) v rámci Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) je takzvaná Spinelliho skupina, čiže sieť 72 federalisticky zmýšľajúcich europoslancov, ktorých cieľom je oživiť úsilie o posilnenie a demokratizáciu EÚ.



Snahou Spinelliho skupiny je nájsť väčšinu medzi členmi EP v dôležitých témach a oživiť úsilie o federalizáciu Európskej únie. Medzi jej hlavné ciele patrí odhodlanie posilňovať európsku integráciu a túžba brániť a reštartovať úlohu inštitúcií EÚ. Do tejto skupiny patrí 72 európskych zákonodarcov z piatich politických frakcií EP, avšak bez účasti slovenských europoslancov.



Skupina je pomenovaná po talianskom ľavicovom politikovi a bývalom eurokomisárovi Altierovi Spinellovi, ktorý je považovaný za jedného z "otcov zakladateľov" EÚ a ktorý už počas druhej svetovej vojny šíril myšlienky o slobodnej a zjednotenej Európe. Zohral kľúčovú úlohu pri vzniku európskeho federalistického hnutia.



Od 1. novembra predsedníctvo Spinelliho skupiny prebral nemecký europoslanec Daniel Freund z frakcie Zelených. V tejto funkcii nahradil talianskeho socialistického europoslanca Branda Benifeia.



Freund po prevzatí predsedníctva Spinelliho skupiny vyhlásil, že chce využiť CoFoE na "naočkovanie" európskej kontinentálnej demokracie silnými reformami, aby bola Európa odolnejšia v ďalších krízach. Freund má úlohu pozorovateľa vo Výkonnom výbore CoFoE a je členom plenárneho zasadnutia konferencie za frakciu Zelených.



"Chceme silné reformy pre skutočne európske voľby, investície EÚ do digitálnej budúcnosti šetrnej ku klíme, Európy, ktorá vo svete hovorí jedným hlasom. Pozývame všetkých, aby sa pripojili k našej kampani za posilnenie Európy tým, že bude demokratickejšia," uviedol Freund vo svojej výzve.



Podľa jeho slov EÚ brzdia zastarané rozhodovacie procesy, akým je aj jednomyseľné hlasovanie v Rade EÚ, a zdôraznil, že treba bojovať za práva vlastnej legislatívnej iniciatívy pre europarlament. Vyslovil sa za vytvorenie nadnárodných zoznamov kandidátov vo voľbách do EP, čím by mali občania Únie silnejšie slovo aj pri určovaní toho, kto bude budúcim predsedom Európskej komisie v roku 2024.



"Odpoveďou na súčasné krízy otriasajúce Európskou úniou je viac demokracie," odkázal Freund.



Federalisticky orientovaní europoslanci privítali usporiadanie Konferencie o budúcnosti Európy a pri tejto príležitosti vydali Spinelliho manifest.



Členovia Spinelliho skupiny žiadajú, aby sa počas CoFoE prediskutovali nasledovné kľúčové oblasti politiky: posilnenie demokracie; reforma hospodárskej a menovej únie; ochrana základných práv EÚ; zvýšenie akcieschopnosti EÚ; podpora európskeho občianstva a zaistenie toho, aby inštitúcie EÚ náležite zohľadnili odporúčania občanov.



spravodajca TASR Jaromír Novak