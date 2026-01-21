Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 21. január 2026Meniny má Vincent
< sekcia Zahraničie

Špionáž v prospech Ruska: Nemci zadržali podozrivú ženu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Podozrivá, identifikovaná ako nemecko-ukrajinská občianka Ilona W., udržiavala podľa vyšetrovateľov spravodajské kontakty s ruským veľvyslanectvom v Berlíne najmenej od novembra 2023.

Autor TASR
Berlín 21. januára (TASR) - Nemecká polícia zadržala v stredu v Berlíne ženu pre podozrenie zo špionáže v prospech Ruska. Podľa prokuratúry mala odovzdávať informácie o vojenskej pomoci pre Ukrajinu, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Podozrivá, identifikovaná ako nemecko-ukrajinská občianka Ilona W., udržiavala podľa vyšetrovateľov spravodajské kontakty s ruským veľvyslanectvom v Berlíne najmenej od novembra 2023. Prokuratúra uviedla, že zhromažďovala informácie o účastníkoch významných politických podujatí, ako aj údaje o zbrojárskom priemysle, testovaní dronov a plánovaných dodávkach bezpilotných lietadiel na Ukrajinu.

Podľa prokuratúry sú v súvislosti s prípadom na úteku ešte ďalší dvaja nemenovaní podozriví. Polícia v stredu ráno vykonala domové prehliadky v byte zadržanej ženy aj u ďalších dvoch osôb.

Ruské veľvyslanectvo v Berlíne na žiadosť agentúry AFP o vyjadrenie bezprostredne nereagovalo.

Zadržanie prichádza v čase, keď sú Nemecko a ďalšie európske krajiny v stave zvýšenej pohotovosti pre podozrenia z ruskej špionáže, sledovania dronmi a sabotážnych aktivít vrátane kybernetických útokov a dezinformačných kampaní. Moskva tieto obvinenia opakovane odmieta a tvrdí, že Západ sa snaží Rusko oslabiť a zničiť.
.

Neprehliadnite

Viete, koľko pomarančov treba zjesť na odporúčanú dávku vitamínu C?

Premiér: Ceny energií v EÚ treba riešiť radikálne

KOMENTÁR J. HRABKA: Hrdzavenie právneho štátu

Tituly Športovec roka dostali Zapletalová a mladé hádzanárky