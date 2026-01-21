< sekcia Zahraničie
Špionáž v prospech Ruska: Nemci zadržali podozrivú ženu
Autor TASR
Berlín 21. januára (TASR) - Nemecká polícia zadržala v stredu v Berlíne ženu pre podozrenie zo špionáže v prospech Ruska. Podľa prokuratúry mala odovzdávať informácie o vojenskej pomoci pre Ukrajinu, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Podozrivá, identifikovaná ako nemecko-ukrajinská občianka Ilona W., udržiavala podľa vyšetrovateľov spravodajské kontakty s ruským veľvyslanectvom v Berlíne najmenej od novembra 2023. Prokuratúra uviedla, že zhromažďovala informácie o účastníkoch významných politických podujatí, ako aj údaje o zbrojárskom priemysle, testovaní dronov a plánovaných dodávkach bezpilotných lietadiel na Ukrajinu.
Podľa prokuratúry sú v súvislosti s prípadom na úteku ešte ďalší dvaja nemenovaní podozriví. Polícia v stredu ráno vykonala domové prehliadky v byte zadržanej ženy aj u ďalších dvoch osôb.
Ruské veľvyslanectvo v Berlíne na žiadosť agentúry AFP o vyjadrenie bezprostredne nereagovalo.
Zadržanie prichádza v čase, keď sú Nemecko a ďalšie európske krajiny v stave zvýšenej pohotovosti pre podozrenia z ruskej špionáže, sledovania dronmi a sabotážnych aktivít vrátane kybernetických útokov a dezinformačných kampaní. Moskva tieto obvinenia opakovane odmieta a tvrdí, že Západ sa snaží Rusko oslabiť a zničiť.
