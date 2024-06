Spisovateľ Dan Brown, autor Da Vinciho kódu, má 60 rokov

New Hampshire/Bratislava 22. júna (TASR) - Anjeli a démoni. Da Vinciho kód. Inferno. Digitálna pevnosť. To je iba niekoľko názvov svetových knižných bestsellerov, ktoré si získali množstvo čitateľov aj na Slovensku. Ich autorom je americký spisovateľ Dan Brown, ktorý bude mať v sobotu 22. júna 60 rokov.



Dan Brown sa narodil 22. júna 1964 v meste Exeter v americkom štáte New Hampshire. Je synom profesora matematiky a profesionálnej hudobníčky. Absolvoval strednú internátnu školu Phillips Exeter Academy. Vysokoškolské štúdium angličtiny a španielčiny ukončil v roku 1986 na Amherst College, kde neskôr istý čas aj vyučoval angličtinu.



Po štúdiu sa pokúšal presadiť na hudobnom poli, no napriek vydaniu magnetofónovej kazety pre deti s názvom SynthAnimals a ďalších CD nezaznamenal výrazný úspech.



Knižne debutoval príručkou na prežitie randenia pre ženy nazvanou 187 Men to Avoid. Napísal ju v roku 1990, na pulty kníhkupectiev sa dostala v roku 1995.



Záujem o kryptografiu, rôzne druhy kódov, alebo tajné organizácie pretavil v roku 1998 do svoje prvej knihy Digitálna pevnosť (Digital Fortress). Spočiatku nezaznamenala výrazný úspech, neskôr sa však stala najpredávanejšou elektronickou knihou v USA a stala sa modelom pre ďalšie Brownove romány Anjeli a démoni (Angels & Demons, 2000) a Bod klamu (Deception Point, 2001). V Anjeloch a démonoch sa po prvý raz objavil Brownov obľúbený literárny hrdina, harvardský profesor symbolistiky a náboženskej ikonografie Robert Langdon.



Brownove knihy ponúkajú čitateľom príťažlivú zmes fikcie a faktov z oblasti vedy, histórie, náboženstva či renesančného umenia zachádzajúcich až na hranicu konšpiračných teórií. Ich komerčný úspech možno čiastočne pripísať na vrub toho, že čitateľom prinášajú pocit, akoby odhaľovali tajomstvá a dávali odpovede na otázky ako napríklad či existujú potomkovia Ježiša Krista alebo akú úlohu zohrávali v dejinách USA slobodomurári.



Dan Brown dosiahol najväčší komerčný úspech druhým románom zo série s profesorom Langdonom Da Vinciho kód (The Da Vinci Code) z roku 2003. Jeho dej sa začína v parížskom Louvri, kde nájdu mŕtvolu muža a pri ňom záhadnú šifru v podobe pentagramu, pripomínajúcu najslávnejšiu kresbu Leonarda da Vinciho. Harvardský profesor a pôvabná francúzska kryptologička Sophie sa podujmú záhadu rozlúštiť a začne sa ich dobrodružná misia plná nebezpečných odhalení. Zavraždený kurátor múzea bol totiž členom Priorstva Sionu, spoločenstva, ktorého poslaním je chrániť jedno z najväčších tajomstiev tohto sveta, ktorým je to, že existujú potomkovia Ježiša Krista.



Románu sa predalo viac než 80 miliónov kópií, zároveň sa však stal terčom kritiky zo strany katolíckej cirkvi, literárnych kritikov, historikov či vedcov. Dostal nálepku protikresťanskej knihy, dokonca sa objavili obvinenia, že Brown premisu ukradol z knihy Holy Blood, Holy Grail. Brown súdny spor okolo údajného plagiátorstva vyhral v roku 2007.



Komerčný úspech kníh onedlho priniesol aj ponuku na ich sfilmovanie. Vo filmových spracovaniach románov Anjeli a démoni, Da Vinciho kód a Inferno stvárnil postavu charizmatického profesora svetoznámy americký herec Tom Hanks pod režisérskou taktovkou Rona Howarda.



Hanks však nebol jedinou hviezdou strieborného plátna, ktorá sa objavila vo filmových spracovaniach Brownových románov. Postavy v nich stvárnili napríklad aj Paul Bettany, Alfred Molina, Jean Reno alebo Ian McKellen.



Harvardský profesor Robert Langdon sa objavil tiež v románoch Stratený symobol (The Lost Symbol, 2009), Inferno (2013), ako aj v poslednom Brownovom románe Pôvod (Origin) z roku 2017. Z nich sa filmového spracovania s rovnomenným názvom a opäť v réžii Rona Howarda a s Tomom Hanksom v hlavnej úlohe dočkal román Inferno v roku 2016.



Dňa 26. septembra 2020 spisovateľ vo videu zverejnenom na jeho stránke v sociálnej sieti Facebook vyhlásil, že pripravuje už v poradí šiestu knihu zo série o profesorovi Langdonovi. Kniha sa mala k čitateľom dostať už v roku 2021, zatiaľ však vydaná nebola a nebol ani zverejnený jej oficiálny názov. Brownovi fanúšikovia tak ďalej čakajú na pokračovanie dobrodružstiev svojho obľúbeného literárneho hrdinu.