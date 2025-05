Spisovateľ Rushdie je s najvyšším trestom pre útočníka spokojný

Londýn 28. mája (TASR) - Britský spisovateľ indického pôvodu Salman Rushdie vyhlásil, že ho potešil najvyšší možný trest odňatia slobody pre muža, ktorý sa ho v roku 2022 pokúsil zavraždiť pri útoku nožom. Informuje o tom stanica BBC News.



Hadi Matar bol začiatkom mája uväznený na 25 rokov za pokus o vraždu. Na prednáške v New Yorku Rushdieho pobodal. „Potešilo ma, že dostal maximálny možný trest, a dúfam, že ho využije na to, aby sa zamyslel nad svojím činom,“ povedal sir Salman v programe Today rozhlasovej stanice BBC 4.



Po útoku zostal spisovateľ slepý na jedno oko, má poškodenú pečeň a v dôsledku poškodenia nervov ochrnutú ruku. Rushdie vlani vydal knihu Knife, v ktorej sa vyjadril o útoku, a ktorú označil za „svoj spôsob boja“.



Kniha obsahuje aj imaginárny rozhovor s Matarom. „Myslel som si, že ak by som sa s ním naozaj stretol a položil mu otázky, veľa by som z neho zrejme nedostal,“ povedal Rushdie.



Fiktívny rozhovor oživil filmový tvorca BBC Alan Yentob v animácii umelej inteligencie vytvorenej pre dokumentárny film v minulom roku. Rushdie uviedol, že výsledky sú „veľmi prekvapujúce“.



Rushdie (77) v novembri vydá zbierku poviedok The Eleventh Hour, ktorá bude jeho prvým beletristickým dielom od útoku. Incident sa odohral 35 rokov po vydaní kontroverzného románu Satanské verše. Rushdie sa následne stal terčom viacerých vyhrážok smrťou za nekonformné vykreslenie proroka Mohameda.