Spisovateľ Sansal sa po väznení v Alžírsku vrátil do Francúzska
Alžírsky prezident Abdelmadjid Tebboune udelil humanitárnu milosť 76-ročnému Sansalovi na základe nemeckej žiadosti.
Autor TASR
Paríž 18. novembra 18 (TASR) - Francúzsko-alžírsky spisovateľ Boualem Sansal sa v utorok vrátil do Francúzska a v Elyzejskom paláci ho prijal prezident Emmanuel Macron. V Alžírsku ho 12. novembra prepustili z väzenia po odpykaní si jedného roka z päťročného trestu, informuje TASR podľa agentúr AP a AFP.
Alžírsky prezident Abdelmadjid Tebboune udelil humanitárnu milosť 76-ročnému Sansalovi na základe nemeckej žiadosti. Má rakovinu a najprv odišiel do Berlína, kde podstúpil liečbu. Jeho právnik hovorí, že jeho zdravotný stav sa zhoršuje.
Macron vo vyhlásení vyjadril vďaku „všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby sa tento deň mohol stať“, najmä nemeckému prezidentovi Frankovi-Walterovi Steinmeierovi, „ktorého dobré služby boli rozhodujúce“.
V Alžírsku bol Sansal stíhaný za článok pre francúzsky krajne pravicový web Frontires. V ňom podporil stanovisko Maroka, že jeho územie bolo pod francúzskou kolonizáciou oklieštené v prospech Alžírska. Zatkli ho na letisku v Alžíri v novembri 2024 po prílete z Francúzska. V marci bol za podkopávanie národnej jednoty a urážku verejných inštitúcií podľa protiteroristických zákonov odsúdený na päť rokov vo väzení.
Prokuratúra pôvodne žiadala desať rokov a pokutu milión dinárov (asi 7000 eur).
Európsky parlament schválil uznesenie odsudzujúce jeho zatknutie. Otvorené listy zverejnili aj jeho literárni kolegovia a PEN International, v ktorých žiadali jeho prepustenie.
V českom preklade Sansalovi vyšli knihy 2084 - Konec světa a Němcova vesnice aneb Deníky bratří Schillerových.
