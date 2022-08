Spisovateľa Salmana Rushdieho napadol počas prednášky neznámy muž

New York 12. augusta (TASR) - Britského spisovateľa Salmana Rushdieho napadol počas piatkovej prednášky v New Yorku neznámy muž. Útočník vtrhol na javisko a začal Rushdieho udierať, resp. bodať. TASR správu prevzala od agentúry AP, ktorá sa odvoláva na svedectvo vlastného reportéra prítomného na prednáške.



Rushdie počas útoku spadol na dlážku, útočníka sa však podarilo zadržať. Prednáškovú miestnosť museli následne evakuovať.



Podľa newyorskej polície 75-ročný Rushdie utrpel bodné zranenie v oblasti krku, s ktorým bol prevezený do nemocnice, uvádza denník The Guardian.



Rushdie sa stal na celom svete známym svojim štvrtým románom Satanské verše, vydanom v roku 1988. Román vyvolal najmä v moslimských krajinách vlnu protestov. Kampaň proti Rushdieho románu vyústila až do situácie, keď iránsky duchovný vodca ajatolláh Rúholláh Músaví Chomejní, krátko pred svojou smrťou, 14. februára 1989 vydal náboženský dekrét - fatvu - kvôli znevažovaniu islamu, ktorého sa mal Rushdie v románe dopustiť. Podľa fatvy má každý moslim povinnosť Rushdieho zabiť.



Fatvu následne potvrdili Iránske Revolučné gardy spoločne s inými konzervatívnymi islamistickými organizáciami. Rushdie sa tak musí od tohto momentu ukrývať a meniť miesto svojho pobytu.