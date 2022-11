Spisovateľa Saviana súdia za urážku premiérky Meloniovej

Rím 15. novembra (TASR) - Taliansky spisovateľ a autor knihy o mafii Roberto Saviano v utorok predstúpil pred súd za to, že súčasnú taliansku premiérku Giorgiu Meloniovú pred dvoma rokmi nazval "bastardkou". TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Saviano čelí obvineniu z ohovárania, za ktoré by mu v prípade dokázania viny mohli hroziť až tri roky za mrežami. Je však pravdepodobnejšie, že dostane len pokutu vo výške približne 500 eur.



"Budem obhajovať legitímnosť kritiky vlády, akokoľvek tvrdej," vyhlásil 43-ročný Saviano tesne pred súdnym pojednávaním.



Meloniová podala žalobu na Saviana po tom, čo bol v decembri 2020 odvysielaný rozhovor, v ktorom spisovateľ ostro kritizoval túto šéfku krajne pravicovej strany Bratia Talianska a jej politického spojenca Mattea Salviniho za ich znevažujúce vyjadrenia o mimovládnych organizáciách zachraňujúcich utečencov.



"Všetky tie voloviny o mimovládnych organizáciách, morských taxíkoch, plavbách pre migrantov... Pýtam sa len – ako ste to len mohli (vysloviť)? Meloniová, Salvini – bastardi!" povedal vtedy Saviano.



Meloniovej právnik Luca Libra však novinárom pred súdnou sieňou povedal, že premiérka by mohla od žaloby nakoniec upustiť po tom, čo ju na to vyzvala medzinárodná asociácia spisovateľov PEN. Pojednávanie bolo napokon odročené na 12. decembra.



Súdny proces sa odohráva v čase diplomatického sporu medzi Francúzskom a Talianskom o to, ako riešiť prílev tisícov migrantov, ktorí sa každý rok snažia dostať do Európy z pobrežia severnej Afriky.