Spisovateľka Rowlingová podporuje centrum pre obete sexuálneho násilia

Londýn 12. decembra (TASR) - Za podpory britskej spisovateľky J. K. Rowlingovej začalo v pondelok v Edinburghu pôsobiť centrum na podporu žien, ktoré sa stali obeťami sexuálneho násilia. TASR informuje podľa britskej stanice BBC



Centrum Beira's Place je pomenované podľa škótskej bohyne zimy a tím jeho odborníkov bude bezplatne poskytovať sociálnu a psychologickú podporu a právne poradenstvo. Pôjde o cielenú podporu ženám, dodala Rowlingová.



Autorka ságy o čarodejníkovi Harrym Potterovi, ktorá žije v škótskom hlavnom meste a pomáha financovať nové centrum pre ženy, v minulosti niekoľkokrát hovorila o tom, že aj ona zažila domáce násilie.



Otvorenie centra však prichádza v čase, keď v Spojenom kráľovstve prebieha diskusia o uznaní rodovej identity a Rowlingovú kritizujú zástancovia práv transrodových osôb. Kritizujú aj ďalšie členky správnej rady Beira's Place, dodala BBC. Centrum by malo byť otvorené aj transrodovým a nebinárnym ľuďom.



Rowlingová v minulosti v príspevkoch na sociálnej sieti Twitter tvrdila, že transrodové osoby by mali byť definované podľa svojho biologického pohlavia. Neskôr sa zastala ženy, ktorú z práce prepustili za transfóbne príspevky na sociálnych sieťach.



Neskôr tiež na Twitteri komentovala článok s názvom "Ľudia, ktorí menštruujú", pričom poukázala na to, že jeho autor nedokáže použiť slovo "ženy". Aktivisti ju následne upozornili, že menštruáciu môžu mať aj binárne či transrodové osoby, ktoré sa ako ženy neidentifikujú.