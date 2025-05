Spisovateľka Vargová vystúpi na Európskom festivale debutového románu

Bratislava 22. mája (TASR) - Na Európskom festivale debutového románu vystúpi tento týždeň prvýkrát slovenská autorka, spisovateľa Katarína Vargová. V nemeckom meste Kiel predstaví svoju knihu Severné more (Lindeni, 2024). TASR o tom informovala Lucia Galdíková zo Slovenského literárneho centra (SLC).



V poradí už 23. ročník Európskeho festivalu debutového románu sa koná od 22. do 25. mája v severonemeckých mestách Kiel a Rendsburg. Festival je odbornou platformou pre novú európsku literatúru, pričom sa zameriava na debuty, ktoré dosiaľ neboli preložené do cudzích jazykov. Celkovo sa na ňom predstavia autori z 13 krajín - okrem Slovenska aj z Česka, Dánska, Fínska, Francúzska, Holandska, Nemecka, Nórska, Poľska, Rakúska, Slovinska, Švajčiarska a Talianska, a to spoločne so svojimi vydavateľmi.



Vargovú bude na jej vystúpení sprevádzať Agáta Laczková, editorka jej románu Severné more. Vargová získala za túto knihu slovenskú Cenu René 2024, ktorú udeľujú gymnazisti a stredoškoláci. Tematizuje v nej odchod z domova do zahraničia, útek pred traumatizujúcim toxickým vzťahom, hľadanie vlastnej identity či rodinné väzby. Z prímorského Anglicka sa spolu s hlavnou hrdinkou dostávame do temperamentného prostredia základnej školy na Záhorí.



Aktuálny ročník Európskeho festivalu debutového románu prinesie bohatý program pozostávajúci z mnohých diskusií a workshopov. Účastníkom i odbornému publiku ponúka aj vzájomnú výmenu skúseností. Umožňuje tiež spoznať podmienky tvorby a vlastnosti literárnych trhov naprieč európskymi krajinami.



Festival vyvrcholí spoločným podujatím – moderovanými čítačkami pre širokú verejnosť, ktoré sa budú konať 24. mája v Literárnom dome v Kieli. Každý z autorov prečíta ukážku vo svojom materinskom jazyku a zaznie aj jej nemecký preklad. Ukážky z textov preložené do anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka budú navyše zverejnené v spoločnej publikácii.



Európsky festival debutového románu organizuje od roku 2003 Literárny dom v Šlezvicku-Holštajnsku v spolupráci s Francúzskym kultúrnym centrom v Kieli a s podporou francúzskeho veľvyslanectva v Berlíne a spolkovej krajiny Šlezvicko-Holštajnsko.