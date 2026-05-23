Splnenie cieľov na Ukrajine posilní vplyv Ruska vo svete, tvrdí Lavrov
Pokračujúcu inváziu na Ukrajinu podľa Lavrova pozorne sledujú tak priatelia Ruska, ako aj jeho protivníci.
Autor TASR
Moskva 23. mája (TASR) - Rusko podľa ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova považuje dosiahnutie cieľov invázie na Ukrajinu za kľúčové pre posilnenie svojho postavenia vo svete. Lavrov to podľa agentúry TASS vyhlásil v sobotu na každoročnom fóre ruskej Rady pre zahraničnú a obrannú politiku. Informuje o tom TASR.
„Keď hovoríme o potrebe posilniť vplyv Ruska vo svete a zvýšiť jeho príťažlivosť ako civilizácie, partnera a strany, ktorá vždy dodržiava dohody, jediným cieľom je dosiahnuť všetky ciele špeciálnej vojenskej operácie,“ uviedol Lavrov, pričom použil termín, ktorým predstavitelia Kremľa oficiálne označujú ruskú inváziu na Ukrajinu z februára 2022.
Rusko spočiatku odôvodňovalo vojenské napadnutie Ukrajiny tvrdením, že susednú krajinu treba „denacifikovať“ a „demilitarizovať“. Zároveň požadovalo neutralitu Ukrajinu a zastavenie rozširovania NATO smerom na východ. Neskôr však vojnu začalo vykresľovať ako súčasť už existujúceho širšieho konfliktu Ruska s kolektívnym Západom. Západní predstavitelia zas tvrdia, že Ukrajina obranou proti Rusku bráni aj zvyšok Európy.
Pokračujúcu inváziu na Ukrajinu podľa Lavrova pozorne sledujú tak priatelia Ruska, ako aj jeho protivníci. Z tohto dôvodu je podľa jeho slov „hlavným cieľom ruskej diplomacie“ urobiť všetko pre to, aby mohli ruské jednotky bojujúce na Ukrajine „konať čo najefektívnejšie, najúspešnejšie a najrozhodnejšie“.
Šéf ruskej diplomacie tiež podľa TASS vyjadril presvedčenie, že Západ sa snaží odlákať Rusko od jeho spojencov a zameriava sa na krajiny v jeho susedstve, okrem iného aj na Arménsko. To nedávno hostilo summit Európskeho politického spoločenstva, na ktorom sa zúčastnil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj či šéf NATO Mark Rutte. Podľa Lavrova existujú pokusy zatiahnuť Arménsko do „nesprávnych“ rozhodnutí s cieľom poškodiť Rusko.
