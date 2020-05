Splnomocnenkyňa Bundestagu chce bojovať proti pravicovému extrémizmu

Berlín 28. mája (TASR) - Nová splnomocnenkyňa nemeckého parlamentu pre ozbrojené sily Eva Höglová sa chce zamerať na boj proti pravicovému extrémizmu v nemeckej armáde (Bundeswehr). Uviedla to vo štvrtok pre agentúru DPA pred slávnostným vymenovaním do funkcie.



Höglová uviedla, že je okamžite pripravená spolupracovať s novou pracovnou skupinou na ministerstve obrany, ktorá vznikla v stredu s cieľom odhaliť ešte pred letnými parlamentnými prázdninami krajne pravicové tendencie v nemeckých ozbrojených silách.



"O téme pravicového extrémizmu v Bundeswehri musíme diskutovať dôkladne, principiálne a vo všeobecnej rovine," zdôraznila Höglová.



"Jedna vec je pre mňa veľmi dôležitá: To neznamená, že paušálne podozrievam (špeciálne komando) KSK alebo Bundeswehr ako taký; zároveň však nejde ani o nahromadenie individuálnych prípadov," dodala.



Podľa Höglovej treba zmeniť Bundeswehr takým spôsobom, že krajne pravicové postoje sa v ňom nebudú šíriť a podporia sa tí vojaci, ktorí sa voči nim vymedzia.



Pozornosť vzbudil najnovšie prípad príslušníka KSK v spolkovej krajine Sasko, v ktorého záhrade sa na základe informácií vojenskej tajnej služby MAD našla skrýša plná zbraní a výbušnín.



Höglová, ktorá bola do pozície splnomocnenkyne Bundeswehru zvolená 7. mája, je len druhou ženou v tejto funkcii. V tejto pozíciu bude pracovať ako právnička pre vojakov, ktorí sa na ňu môžu kedykoľvek obrátiť. Zároveň ide o nástroj parlamentu, ktorý umožňuje kontrolu ozbrojených zložiek.



Päťdesiatjedenročná politička je členkou koaličnej strany sociálnych demokratov (SPD).