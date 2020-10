SPÖ podľa predbežných výsledkov vo Viedni volilo vyše 42 percent ľudí

Viedeň 12. októbra (TASR) - Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ) zvíťazila podľa predbežných výsledkov v nedeľňajších komunálnych voľbách v rakúskej metropole Viedeň so ziskom viac ako 42 percent hlasov. Krajne pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ) stratila viac ako dve tretiny podpory svojich voličov a jej bývalý predseda Heinz-Christian Strache sa tak zrejme späť do viedenského mestského zastupiteľstva už nedostane, informovala v pondelok agentúra AP.



Konzervatívna Rakúska ľudová strana (ÖVP) kancelára Sebastiana Kurza si oproti voľbám z roku 2015 polepšila o 9,4 percentuálneho bodu a dosiahla zisk 18,8 percenta hlasov, čím sa stala druhou najsilnejšou stranou. Tretí skončili Zelení so ziskom viac ako 13 percent hlasov.



Víťaznej strane SPÖ úradujúceho starostu Viedne Michaela Ludwiga tak nič nebráni, aby obnovila svoju koalíciu so Zelenými alebo vytvorila novú alianciu s konzervatívcami či liberálmi.



Voľby znamenali výraznú porážku pre FPÖ, ktorá zaznamenala pokles voličských hlasov z 30 na osem percent. Bývalý šéf FPÖ Strache kandidoval vo viedenských voľbách s novou stranou Team HC Strache, ktorá dosiahne najviac štyri percentá hlasov a nemala by tak získať kreslá v miestnej samospráve, na čo je potrebných aspoň päť percent.



FPÖ spôsobila vlani v máji rozpad vládnucej koalície s ÖVP po tom, čo bol zverejnený videozáznam tajne zhotovený na španielskom ostrove Ibiza v roku 2017. Video zachytáva vtedajšieho straníckeho lídra Stracheho, ako diskutuje o možných nelegálnych daroch pre FPÖ so ženou, ktorá sa vydáva za bohatú Rusku. Tejto údajnej príbuznej istého ruského oligarchu Strache sľubuje verejné zákazky, ak jeho strane pomôže k úspechu vo voľbách.



Predbežné výsledky zahŕňajú i odhady hlasov 300.000 odovzdaných poštou, ktoré sa ešte musia zrátať. Volebná účasť dosiahla len 68 percent spomedzi oprávnených voličov - v roku 2015 svoj hlas odovzdalo 75 percent voličov. Podľa odhadov inštitútu SORA odovzdalo 435.000 osôb žiaden alebo neplatný hlas, čo bolo o 100.000 viac ako pred piatimi rokmi.



Viedeň je hlavné mesto Rakúska a jednou z deviatich rakúskych spolkových krajín. V nedeľných voľbách si voliči vyberali mestské zastupiteľstvo a starostov 23 mestských častí.