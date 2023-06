SPÖ odvolala pre počítačovú chybu výsledky hlasovania o lídrovi strany

Viedeň 5. júna (TASR) - Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ) odvolala v pondelok výsledok víkendového hlasovania o lídrovi strany, pretože v dôsledku počítačovej chyby bol za víťaza vyhlásený nesprávny kandidát. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Na zjazde SPÖ, hlavnej stredoľavicovej opozičnej strany v Rakúsku, bol v sobotu za tesného víťaza hlasovania a nového lídra strany vyhlásený hajtman spolkovej krajiny Burgenland Hans Peter Doskozil.



Strana však v pondelok na rýchlo zvolala tlačovú konferenciu, na ktorej oznámila, že hlasovanie vyhral iný kandidát, verejnosti menej známy Andreas Babler, starosta mesta Traiskirchen v spolkovej krajine Dolné Rakúsko neďaleko Viedne.



Podľa vedúcej volebnej komisie SPÖ Michaely Grubesovej získal Babler 317 hlasov a Doskozil 280, uviedla rakúska agentúra APA.



Ako uviedla Grubesová, v pondelok boli hlasy prepočítané, pretože v pôvodnom súčte chýbal jeden hlas. Počas prepočítavania sa prišlo na to, že v sobotu ohlásený výsledok bol opačný v dôsledku počítačovej chyby pri vkladaní údajov do tabuľky.



Grubesová sa ospravedlnila Doskozilovi a uviedla, že na potvrdenie výsledkov sa nemusí konať ďalší zjazd strany.



Aby sa odstránili všetky pochybnosti a strana sa pohla s istotou vpred, Babler chce požiadať o opätovné prepočítanie hlasov. Zároveň sa ospravedlnil za dojem, ktorý SPÖ v posledných týždňoch zanechala a prisľúbil, že bude pracovať na "úplnom návrate" strany na politický vrchol.



Sociálni demokrati boli naposledy súčasťou vládnej koalície po voľbách v roku 2017. V parlamentných voľbách v roku 2019 získali 21,2 percenta hlasov, čo bol najhorší volebný výsledok od roku 1970 a umiestnili sa ďaleko za konzervatívnou Rakúskou ľudovou stranou (ÖVP), ktorá teraz vládne so Zelenými.



SPÖ sa v súčasnosti umiestňuje v predvolebných prieskumoch na druhom mieste za krajne pravicovou Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ), ktorá ťaží z frustrácie spoločnosti spôsobenej vysokou infláciou. FPÖ používa na získanie podpory pre seba príznačnú tvrdú rétoriku v otázke migrácie, píše AP.



Babler má v rámci SPÖ ľavicovejšie názory ako Doskozil a tvrdí o sebe, že je marxisticky orientovaný. Od apríla 2014 je starostom Traiskirchenu, kde sídli najväčšie centrum pre prijímanie utečencov v Rakúsku.