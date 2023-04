Spod lavíny v švajčiarskom stredisku Saas-Fee zachránili 16 ľudí

Ženeva 8. apríla (TASR) - Lavína, ktorá spadla v sobotu mimo zjazdovky vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Saas-Fee, pochovala 16 ľudí. Všetkých sa však podarilo zachrániť, oznámil hovorca miestnej polície. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Podľa prvotnej prehliadky neutrpel žiaden zo 16 zachránených vážne zranenia, uviedol hovorca. Polícia bezprostredne nevedela uviesť akej národnosti boli ľudia, ktorých spod lavíny zachránili.



"Mali obrovské šťastie," uviedol hovorca polície. Dodal, že je vysoko nepravdepodobné, že by boli nezvestní ďalší ľudia. Počiatočné správy pritom hovorili, že lavína mohla pochovať piatich ľudí.



Okamžite po páde lavíny sa podľa polície podarilo zachrániť dvoch ľudí. Ďalších päť ľudí neutrpelo v podstate nijaké zranenia a zdravotníci ich ošetrili na mieste. Deviatich previezli vrtuľníkmi do nemocnice, no väčšinu z nich krátko po hospitalizácii prepustili.



K pádu lavíny prišlo v sobotu v lyžiarskom stredisku Saas-Fee ležiacom v švajčiarskom kantóne Valais. Lavína sa odtrhala vo výške 4000 metrov nad morom a bola široká 200 metrov.



Pádom lavíny sa začala zaoberať aj miestna prokuratúra. Ak sa ukáže, že pád lavíny spôsobil lyžiar alebo skupina lyžiarov, ktorí sa spúšťali mimo zjazdovky, môžu byť vznesené aj obvinenia, uvádza DPA.