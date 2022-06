Spod vozňa vlaku v Nemecku sa ešte nepodarilo vyslobodiť telá obetí

Príslušníci záchranných zložiek zasahujú pri vlakovej nehode neďaleko mesta Garmisch-Partenkirchen na juhu Nemecka v piatok 3. júna 2022. Foto: TASR/DPA

Berlín 4. júna (TASR) - Najmenej tri telá obetí sa nepodarilo doposiaľ vyslobodiť spod vlaku, ktorý sa v piatok vykoľajil na juhu Nemecka. Podľa záchranárov je pritom možné, že pod vykoľajeným vozňom vlaku sa nachádza aj viac obetí. TASR správu prevzala od agentúry DPA, ktorá o tom informovala v sobotu.Hovorca miestnej polície uviedol, že na miesto nehody by v priebehu sobotňajšieho rána mal doraziť žeriav, pomocou ktorého záchranári dokážu zdvihnúť až 120 ton.Podľa polície je pritom stále nezvestných niekoľko ľudí. "" uviedol hovorca polície.Záchranári majú pritom ťažkosti so zdvihnutím poškodeného vozňa, pričom zlyhali už dva pokusy o jeho nadvihnutie.Vlak smerujúci do Mníchova sa v piatok vykoľajil neďaleko mesta Garmisch-Partenkirchen na juhu Nemecka. Vozeň vlaku sa po vykoľajení skĺzol z hrádze až k ceste pod vlakovou traťou, uvádza DPA. V čase nehody sa vo vlaku nachádzalo 140 pasažierov, pričom najmenej štyria zahynuli a približne 40 ľudí utrpelo zranenia.Príčina nehody nie je stále známa. Christian Bernreiter, minister dopravy Bavorska, v ktorom k nehode prišlo, uviedol, že sa predpokladá, že nehodu zrejme zapríčinila technická chyba.Podľa DPA ide pritom o jednu z najhorších vlakových nehôd, ku ktorým v Nemecku za posledné roky prišlo.