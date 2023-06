Spojenci dodajú Ukrajine viac rakiet pre systémy protivzdušnej obrany

Londýn 15. júna (TASR) — Británia, Dánsko, Holandsko a Spojené štáty vo štvrtok oznámili, že spájajú svoje sily, aby ukrajinskej armáde dodali stovky rakiet do systémov protivzdušnej obrany i súvisiace systémy potrebné na ochranu kritickej infraštruktúry Ukrajiny a na zabezpečenie úspechu ukrajinskej protiofenzívy v nadchádzajúcich mesiacoch.



V spoločnom vyhlásení citovanom agentúrou Reuters sa uvádza, že ide o vysoko prioritné vybavenie protivzdušnej obrany Ukrajiny, ktorým sa riešia jej najnaliehavejšie požiadavky v čase, keď Rusko pokračuje v raketových útokoch a útokoch dronmi na ukrajinské mestá.



Ako informovala agentúra AFP, toto oznámenie štyroch západných krajín bolo zverejnené v čase stretnutia kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny, ktoré sa pod vedením USA koná v Bruseli. Ako obvykle sa na ňom zúčastňuje približne 50 krajín, ktoré vojensky podporujú Kyjev.



"V spolupráci s našimi zahraničnými partnermi sme schopní poskytnúť dôležité vybavenie protivzdušnej obrany, ktoré pomôže Ukrajine podporiť svoje útočné operácie a ochrániť kritickú infraštruktúru," povedal britský minister obrany Ben Wallace.



Najnovšie dodávky pomôžu Kyjevu odraziť ruské útoky raketami a dronmi na ukrajinské mestá, uviedli spojenci v spoločnom vyhlásení.



Dodávka vybavenia sa podľa vyhlásenia už začala a mala by byť ukončená v priebehu niekoľkých týždňov. Špecifikuje sa v ňom, že ide prevažne o "rakety zo sovietskej éry", no neuvádza sa, kto ich poskytol.



Ukrajina už od svojich západných spojencov dostáva rakety podľa štandardov NATO vrátane rakiet dlhého doletu Storm Shadow z Británie.