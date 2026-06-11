< sekcia Zahraničie
Spojenci odsúdili Irán za plánovanie útokov v USA, Európe a Austrálii
Spoločné vyhlásenie zverejnilo americké ministerstvo zahraničných vecí na svojom webe a podpísali ho aj Česko, Dánsko alebo Spojené Kráľovstvo.
Autor TASR
Sydney 11. júna (TASR) - Dvadsaťdva krajín vrátane európskych štátov, Spojených štátov či Austrálie v stredu spoločne odsúdili Irán za zneužívanie medzinárodných a miestnych zločineckých skupín s cieľom vykonávať útoky a zabíjať iránskych disidentov, novinárov a členov židovských komunít. Teherán vyzvali, aby s útokmi prestal, informuje TASR podľa agentúr Reuters a AFP.
Spoločné vyhlásenie zverejnilo americké ministerstvo zahraničných vecí na svojom webe a podpísali ho aj Česko, Dánsko alebo Spojené Kráľovstvo. Podľa neho sa na „smrteľných sprisahaniach a zlovestných činoch“ a ďalších aktivitách podieľali spravodajské služby iránskych Revolučných gárd, ich špeciálne jednotky Quds a ministerstvo spravodajských služieb a bezpečnosti.
Odsúdilo aj nedávne útoky naprieč Európou, ku ktorým sa prihlásila proiránska skupina Harakat Ašháb al-Jamín al-Islámíja (HAYI).
„Pokusy o zabitie, únos, obťažovanie, zastrašovanie a o ďalšie útoky na našich obyvateľov podkopávajú národnú suverenitu a medzinárodné normy. Tieto činy musia okamžite prestať,“ konštatovali podpísané krajiny vo vyhlásení.
„Sme jednotní v našom odhodlaní chrániť naše krajiny a našich občanov pred týmito hrozbami. Iránska islamská republika musí toto konanie okamžite zastaviť,“ dodali.
Spoločné vyhlásenie zverejnilo americké ministerstvo zahraničných vecí na svojom webe a podpísali ho aj Česko, Dánsko alebo Spojené Kráľovstvo. Podľa neho sa na „smrteľných sprisahaniach a zlovestných činoch“ a ďalších aktivitách podieľali spravodajské služby iránskych Revolučných gárd, ich špeciálne jednotky Quds a ministerstvo spravodajských služieb a bezpečnosti.
Odsúdilo aj nedávne útoky naprieč Európou, ku ktorým sa prihlásila proiránska skupina Harakat Ašháb al-Jamín al-Islámíja (HAYI).
„Pokusy o zabitie, únos, obťažovanie, zastrašovanie a o ďalšie útoky na našich obyvateľov podkopávajú národnú suverenitu a medzinárodné normy. Tieto činy musia okamžite prestať,“ konštatovali podpísané krajiny vo vyhlásení.
„Sme jednotní v našom odhodlaní chrániť naše krajiny a našich občanov pred týmito hrozbami. Iránska islamská republika musí toto konanie okamžite zastaviť,“ dodali.