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Štvrtok 11. jún 2026
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Spojenci odsúdili Irán za plánovanie útokov v USA, Európe a Austrálii

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Izraelská obrana strieľa na iránske rakety 7. júna 2026. Foto: TASR/AP

Spoločné vyhlásenie zverejnilo americké ministerstvo zahraničných vecí na svojom webe a podpísali ho aj Česko, Dánsko alebo Spojené Kráľovstvo.

Autor TASR
Sydney 11. júna (TASR) - Dvadsaťdva krajín vrátane európskych štátov, Spojených štátov či Austrálie v stredu spoločne odsúdili Irán za zneužívanie medzinárodných a miestnych zločineckých skupín s cieľom vykonávať útoky a zabíjať iránskych disidentov, novinárov a členov židovských komunít. Teherán vyzvali, aby s útokmi prestal, informuje TASR podľa agentúr Reuters a AFP.

Spoločné vyhlásenie zverejnilo americké ministerstvo zahraničných vecí na svojom webe a podpísali ho aj Česko, Dánsko alebo Spojené Kráľovstvo. Podľa neho sa na „smrteľných sprisahaniach a zlovestných činoch“ a ďalších aktivitách podieľali spravodajské služby iránskych Revolučných gárd, ich špeciálne jednotky Quds a ministerstvo spravodajských služieb a bezpečnosti.

Odsúdilo aj nedávne útoky naprieč Európou, ku ktorým sa prihlásila proiránska skupina Harakat Ašháb al-Jamín al-Islámíja (HAYI).

„Pokusy o zabitie, únos, obťažovanie, zastrašovanie a o ďalšie útoky na našich obyvateľov podkopávajú národnú suverenitu a medzinárodné normy. Tieto činy musia okamžite prestať,“ konštatovali podpísané krajiny vo vyhlásení.

„Sme jednotní v našom odhodlaní chrániť naše krajiny a našich občanov pred týmito hrozbami. Iránska islamská republika musí toto konanie okamžite zastaviť,“ dodali.
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