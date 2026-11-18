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Spojenci prisľúbili Ukrajine rozsiahlu vojenskú pomoc
Belgicko okrem stíhačiek poskytne rakety pre systémy protivzdušnej obrany a muníciu vrátane výzbroje pre stíhačky F-16.
Autor TASR
Brusel 18. novembra (TASR) — Belgicko plánuje do konca roka 2026 dodať Ukrajine desať stíhačiek F-16. Francúzsko chce Kyjevu poskytnúť dve stíhačky Mirage 2000-5F. Na posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany a podporu nákupu dronov ukrajinskej výroby prisľúbili pomoc aj ďalší spojenci. TASR o tom informuje na základe stredajšieho oznámenia ukrajinského ministerstva obrany zverejneného po 37. zasadnutí Kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny, ktoré sa v utorok konalo v Bruseli.
Belgicko okrem stíhačiek poskytne rakety pre systémy protivzdušnej obrany a muníciu vrátane výzbroje pre stíhačky F-16. Celková pomoc Bruselu tento rok dosiahne 1,1 miliardy eur, z toho 100 miliónov eur je určených na program PURL, medzinárodný mechanizmus koordinovaný NATO, prostredníctvom ktorého spojenecké krajiny financujú nákup amerických zbraní a munície pre Ukrajinu.
Francúzsko dodá Ukrajine aj radarový systém Thales GF300 na zachytávanie balistických rakiet a plánuje dodávky leteckých bômb AASM Hammer 250 a munície pre stíhačky Mirage.
Dánsko potvrdilo balík pomoci v hodnote 200 miliónov eur na posilnenie protivzdušnej obrany a vyčlenilo ďalších 645 miliónov eur na nákup útočných dronov, munície pre stíhačky F-16, stíhacích dronov a program PURL.
Británia poskytne 240 miliónov libier na protivzdušnú obranu vrátane stíhacích rakiet a radarov.
Nemecko potvrdilo už oznámenú pomoc vo výške jednej miliardy eur zahŕňajúcu rakety IRIS-T, radary, stíhacie drony, integráciu rakiet IRIS-T do systémov NASAMS a 20 mm muníciu pre stíhačky F-16. Prisľúbilo aj ďalších 300 miliónov dolárov do programu PURL.
Nórsko oznámilo balík v hodnote približne 800 miliónov dolárov, z ktorého pôjde 150 miliónov na protivzdušnú obranu a po 300 miliónov na program PURL a nákup dronov ukrajinskej výroby pre ozbrojené sily Ukrajiny.
Holandská vláda schválila zimný balík pomoci v hodnote 500 miliónov eur a príspevok pre iniciatívu Drone Line, cieľom ktorej je vytvorenie súvislej obrannej zóny z bezpilotných systémov pozdĺž frontovej línie.
Kanada vyčlenila 45 miliónov kanadských dolárov na nákup rakiet AIM-7, R-73 a R-27 prostredníctvom českej muničnej iniciatívy. V rámci programu FrankenSAM dodá optické systémy kanadskej výroby a poskytne ukrajinským vojakom zimné vybavenie a potraviny.
Španielsko poskytne dodatočnú pomoc za viac ako 400 miliónov eur, ktorá bude okrem iného zahŕňať drony a delostrelecké granáty. Plánujú sa aj dodávky rakiet IRIS-T.
Fínsko potvrdilo dva balíky v celkovej hodnote 291 miliónov eur, ktoré budú okrem iného zahŕňať prostriedky protivzdušnej obrany. Ďalší balík, ako aj príspevok do programu PURL vo výške 40 miliónov eur pripravujú.
Švédsko uvoľnilo pomoc za 71 miliónov dolárov vrátane podpory pre program PURL (20 miliónov dolárov) a českú muničnú iniciatívu (18 miliónov dolárov). Luxembursko a Portugalsko prisľúbili príspevky do PURL vo výške 25 miliónov, respektíve 50 miliónov eur.
Ukrajinský minister obrany Jevhenij Chmara označil ochranu vzdušného priestoru krajiny za najvyššiu prioritu na nadchádzajúcu zimu. „Rusko pokračuje v terore zo vzduchu, preto sú pre nás dôležité príspevky oznámené v týchto balíkoch na posilnenie protivzdušnej obrany,“ uviedol.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na rokovaní vyzval partnerov, aby Kyjevu dodali ďalších 40 stíhačiek F-16, keďže lietadlá, ktoré už má k dispozícii, si vyžadujú údržbu a opravy. Zároveň žiadal o ďalšie stíhačky Mirage, ktoré môže Ukrajina nasadiť okamžite, zatiaľ čo pokračujú prípravy na dodanie lietadiel Rafale.
Belgicko okrem stíhačiek poskytne rakety pre systémy protivzdušnej obrany a muníciu vrátane výzbroje pre stíhačky F-16. Celková pomoc Bruselu tento rok dosiahne 1,1 miliardy eur, z toho 100 miliónov eur je určených na program PURL, medzinárodný mechanizmus koordinovaný NATO, prostredníctvom ktorého spojenecké krajiny financujú nákup amerických zbraní a munície pre Ukrajinu.
Francúzsko dodá Ukrajine aj radarový systém Thales GF300 na zachytávanie balistických rakiet a plánuje dodávky leteckých bômb AASM Hammer 250 a munície pre stíhačky Mirage.
Dánsko potvrdilo balík pomoci v hodnote 200 miliónov eur na posilnenie protivzdušnej obrany a vyčlenilo ďalších 645 miliónov eur na nákup útočných dronov, munície pre stíhačky F-16, stíhacích dronov a program PURL.
Británia poskytne 240 miliónov libier na protivzdušnú obranu vrátane stíhacích rakiet a radarov.
Nemecko potvrdilo už oznámenú pomoc vo výške jednej miliardy eur zahŕňajúcu rakety IRIS-T, radary, stíhacie drony, integráciu rakiet IRIS-T do systémov NASAMS a 20 mm muníciu pre stíhačky F-16. Prisľúbilo aj ďalších 300 miliónov dolárov do programu PURL.
Nórsko oznámilo balík v hodnote približne 800 miliónov dolárov, z ktorého pôjde 150 miliónov na protivzdušnú obranu a po 300 miliónov na program PURL a nákup dronov ukrajinskej výroby pre ozbrojené sily Ukrajiny.
Holandská vláda schválila zimný balík pomoci v hodnote 500 miliónov eur a príspevok pre iniciatívu Drone Line, cieľom ktorej je vytvorenie súvislej obrannej zóny z bezpilotných systémov pozdĺž frontovej línie.
Kanada vyčlenila 45 miliónov kanadských dolárov na nákup rakiet AIM-7, R-73 a R-27 prostredníctvom českej muničnej iniciatívy. V rámci programu FrankenSAM dodá optické systémy kanadskej výroby a poskytne ukrajinským vojakom zimné vybavenie a potraviny.
Španielsko poskytne dodatočnú pomoc za viac ako 400 miliónov eur, ktorá bude okrem iného zahŕňať drony a delostrelecké granáty. Plánujú sa aj dodávky rakiet IRIS-T.
Fínsko potvrdilo dva balíky v celkovej hodnote 291 miliónov eur, ktoré budú okrem iného zahŕňať prostriedky protivzdušnej obrany. Ďalší balík, ako aj príspevok do programu PURL vo výške 40 miliónov eur pripravujú.
Švédsko uvoľnilo pomoc za 71 miliónov dolárov vrátane podpory pre program PURL (20 miliónov dolárov) a českú muničnú iniciatívu (18 miliónov dolárov). Luxembursko a Portugalsko prisľúbili príspevky do PURL vo výške 25 miliónov, respektíve 50 miliónov eur.
Ukrajinský minister obrany Jevhenij Chmara označil ochranu vzdušného priestoru krajiny za najvyššiu prioritu na nadchádzajúcu zimu. „Rusko pokračuje v terore zo vzduchu, preto sú pre nás dôležité príspevky oznámené v týchto balíkoch na posilnenie protivzdušnej obrany,“ uviedol.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na rokovaní vyzval partnerov, aby Kyjevu dodali ďalších 40 stíhačiek F-16, keďže lietadlá, ktoré už má k dispozícii, si vyžadujú údržbu a opravy. Zároveň žiadal o ďalšie stíhačky Mirage, ktoré môže Ukrajina nasadiť okamžite, zatiaľ čo pokračujú prípravy na dodanie lietadiel Rafale.