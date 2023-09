Spojenci Ruska chcú na zhromaždení OSN blokovať niektoré deklarácie

New York 18.septembra (TASR) — Skupina štátov majúcich úzke vzťahy s Ruskom chce zablokovať niekoľko vyhlásení, ktoré sa majú prijať počas nadchádzajúcej všeobecnej rozpravy na Valnom zhromaždení OSN. Týka sa to aj dokumentu, ktorý má potvrdiť ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN prijaté v roku 2015. Uviedla to v noci na pondelok agentúra DPA.



Generálny tajomník OSN António Guterres označil tento dokument za "kvantový skok" na oživenie rozvojových cieľov, ktorých plnenie výrazne zaostáva za predsavzatiami.



Okrem Ruska sú pod listom adresovaným predsedovi Valného zhromaždenia OSN Dennisovi Francisovi, ktorý má DPA k dispozícii, podpísané aj Bielorusko, Bolívia, Eritrea, Irán, Kuba, Nikaragua, Severná Kórea, Sýria, Venezuela a Zimbabwe.



Signatárske krajiny kritizujú sankcie uvalené na Rusko po spustení jeho invázie na Ukrajinu, ktoré poškodzujú ich rozvoj. Ďalej tvrdia, že počas rokovaní o deklaráciách sa "ignorovali legitímne obavy veľkého počtu rozvojových krajín".



Blokáda by mohla ohroziť úspech summitu o cieľoch trvalo udržateľného rozvoja, ktorý OSN považuje za kľúčový a začne sa v pondelok. Deklarácia sa má prijať jednomyseľne a okrem iného podporovať reformu medzinárodného finančného systému. Vďaka tomu by chudobné krajiny mali napríklad možnosť získať lacnejšie pôžičky a prístup k ďalším peniazom od Svetovej banky.



Na konferencii OSN, ktorá sa konala 25. – 27. septembra 2015 v New Yorku, bolo prijatých 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Do roku 2030 sa má okrem iného odstrániť chudoba vo všetkých jej formách všade na svete či zabezpečiť rovnaký prístup k inkluzívnemu a kvalitnému vzdelaniu a podporovať celoživotné vzdelávanie pre všetkých. Dosiahnutie týchto cieľov však výrazne spomalila koronavírusová pandémia, vojna na Ukrajine a dlhová kríza v chudobných krajinách.