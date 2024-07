Spojenci tvrdia, že hackeri KĽDR sa snažili ukradnúť tajné informácie

Pchjongjang 25. júla (TASR) - Spojené štáty, Veľká Británia a Južná Kórea vo štvrtok v spoločnom vyhlásení uviedli, že severokórejskí hackeri uskutočnili globálnu kybernetickú operáciu s cieľom ukradnúť tajné vojenské informácie a pomôcť tak severokórejskému programu vývoja jadrových zbraní. Na základe správ agentúr Reuters a AFP píše TASR.



Hackerské skupiny, ktorých odborníci v oblasti kybernetickej bezpečnosti označujú ako Andariel alebo APT45, sa zamerali na počítačové systémy rôznych zbrojárskych alebo strojárskych firiem vrátane výrobcov tankov, ponoriek, námorných plavidiel, stíhacích lietadiel a raketových a radarových systémov, uvádza sa v dokumente.



Na štvrtkovom vyhlásení sa podieľal americký Federálny vyšetrovací úrad (FBI), Národná bezpečnostná agentúra USA (NSA) a kybernetické agentúry, britské Národné centrum kybernetickej bezpečnosti (NCSC) a juhokórejská Národná spravodajská služba (NIS).



"Globálna kyberšpionážna operácia, ktorú sme odhalili dnes, ukazuje, ako ďaleko sú štátom sponzorovaní aktéri z KĽDR ochotní ísť, aby realizovali svoje vojenské a jadrové programy," povedal zástupca britského centra pre kybernetickú bezpečnosť.



FBI tiež vydala zatykač na jedného z údajných severokórejských hackerov a ponúkla odmenu desať miliónov dolárov za informácie, ktoré by viedli k jeho zadržaniu. Okrem kybernetických útokov je obvinený aj z prania špinavých peňazí. Vyplýva to z oznámenia na webovej stránke FBI.



Medzinárodne izolovaná Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) dlhodobo využíva hackerov na krádeže citlivých vojenských informácií. V auguste minulého roka agentúra Reuters informovala, že jedna elitná skupina severokórejských hackerov úspešne prenikla do systémov ruského výrobcu rakiet NPO Mašinostrojenija.



Andariel aj APT45 - ktorá je súčasťou severokórejskej tajnej služby - teraz údajne použili techniky phishingu, aby od zamestnancov získali prístup do interných počítačových systémov zbrojoviek.