Spojenci Ukrajiny by sa mali právne zaviazať poskytovať jej zbrane

Kyjev/Londýn 13. septembra (TASR) – Spojenci Ukrajiny by sa mali právne zaviazať, že budú krajine poskytovať veľké dodávky zbraní a niekoľko desaťročí investovať do jej obrany. Uvádza sa to v správe, ktorá skúma alternatívy k vstupu Ukrajiny do NATO. Informuje o tom TASR na základe správy denníka The Guardian.



Správu z poverenia Volodymyra Zelenského vypracovali bývalý generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Anders Fogh Rasmussen a vedúci prezidentskej kancelárie Andrij Jermak.



Zámerom je navrhnúť bezpečnostnú architektúru, ktorá by Ukrajine zaručila, že sa Rusko nebude znova snažiť ju napadnúť. Správa priamo nesúvisí s výzvami Zelenského, aby Západ zvýšil dodávky zbraní Ukrajine s cieľom pomôcť rýchlemu postupu jej armády.



Rusko pri februárovej invázii na Ukrajinu tvrdilo, že jednou z príčin je možné budúce členstvo tejto krajiny v NATO.



Správa, ktorá je výsledkom rozsiahlych diplomatických konzultácií, nenavrhuje, aby krajiny NATO kolektívne ponúkali svojej vojenské jednotky na obranu Ukrajiny. Uvádza však, že objem vojenskej, diplomatickej a ekonomickej pomoci na základe bilaterálnych dohôd by nemal byť obmedzovaný. Táto podpora by mohla byť prispôsobená úrovni hrozby a týkať sa celého medzinárodne uznaného územia Ukrajiny.



V správe sa tvrdí, že najsilnejšou bezpečnostnou zárukou pre Ukrajinu je jej schopnosť brániť sa proti agresorovi. "Na to Ukrajina potrebuje zdroje na udržiavanie významných obranných síl schopných odolať ozbrojeným silám a polovojenským jednotkám Ruskej federácie," cituje z dokumentu The Guardian.



"Urobil sa prvý, no mimoriadne dôležitý krok smerom k budúcim bezpečnostným zárukám pre Ukrajinu," uviedol Zelenskyj po stretnutí s hlavnými autormi správy. Ich odporúčania označil za základ "Kyjevského bezpečnostného paktu".



Ukrajinský líder vo vyjadrení na Telegrame doplnil, že je dôležité, aby medzinárodná pracovná skupina pod vedením Jermaka a Rasmussena pokračovala v práci a dokončila tento projekt.