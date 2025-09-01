< sekcia Zahraničie
Spojenci Ukrajiny chcú tento týždeň špecifikovať bezpečnostné záruky
Tzv. koalíciu ochotných tvorí približne 30 krajín, z ktorých sú mnohé členmi NATO, patrí do nej však aj Austrália či Japonsko.
Autor TASR
Paríž 1. septembra (TASR) - Ukrajinskí spojenci v tzv. koalícii ochotných plánujú počas štvrtkovej schôdzky v Paríži definovať bezpečnostné záruky pre Kyjev. Stretnutie prebehne pod vedením francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a britského premiéra Keira Starmera, informuje TASR podľa pondelkovej správy agentúry AFP.
„Budeme s našimi partnermi a v spolupráci s NATO pokračovať v definovaní masívnych bezpečnostných záruk pre Ukrajinu. Tieto sú nevyhnutným predpokladom pre dosiahnutie dôveryhodného pokroku smerom k mieru,“ uviedol Macron v pondelok na platforme X po rokovaniach s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem.
Dodal, že spojenci „zhodnotia aj postoj Ruska, ktoré pokračuje vo svojej agresívnej vojne a odmieta mier.“ Stretnutie v Paríži nasleduje po minulomesačnom summite o Ukrajine v Bielom dome, pripomína AFP. Francúzsky prezident v piatok uviedol, že sa bude diskutovať aj o nasadení pozemných jednotiek na Ukrajinu s cieľom zabezpečiť mier.
Spojenci v rámci koalície ochotných plánujú tiež diskutovať o dôsledkoch pre Rusko, a to vrátane nových sankcií v reakcii na neochotu Moskvy uskutočniť summit medzi ruským prezidentom Vladimitom Putinom a ukrajinskou hlavou štátu Volodymyrom Zelenským.
Tzv. koalíciu ochotných tvorí približne 30 krajín, z ktorých sú mnohé členmi NATO, patrí do nej však aj Austrália či Japonsko, pripomína AFP. Niektoré z týchto krajín podľa očakávania vyšlú delegácie na rokovanie do Paríža, iné sa zapoja prostredníctvom videolinky.
