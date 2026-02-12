< sekcia Zahraničie
Spojenci Ukrajiny po rokovaní v Bruseli prisľúbili pomoc za 35 miliárd
Dodatočnú pomoc pre Ruskom napadnutú krajinu prisľúbilo aj Nemecko.
Autor TASR
Brusel 12. februára (TASR) - Spojenci vo štvrtok po rokovaní Kontaktnej skupiny na obranu Ukrajiny v Bruseli prisľúbili Kyjevu 35 miliárd dolárov vo forme vojenskej pomoci. Generálny tajomník NATO Mark Rutte zároveň oznámil poskytnutie ďalších stoviek miliónov dolárov na nákup amerických zbraní pre Ukrajinu. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
Dodatočnú pomoc pre Ruskom napadnutú krajinu prisľúbilo aj Nemecko. Minister obrany Boris Pistorius uviedol, že Berlín dodá päť systémov protivzdušnej obrany Patriot PAC-3.
Kontaktná skupina na obranu Ukrajiny zložená z viac ako 50 štátov, ktorú vedú Nemecko a Británia, v Bruseli vo štvrtok zasadala po rokovaní ministrov obrany NATO.
„Môžeme zachrániť životy, môžeme vyvíjať tlak na Putina a môžeme dosiahnuť mier, ale len ak budeme konať spoločne,“ vyhlásil na tlačovej konferencii britský minister obrany John Healey.
Členské štáty NATO zároveň na zasadnutí podpísali štyri mnohonárodné iniciatívy. Slovensko sa spoločne so 14 členskými štátmi NATO pridalo k iniciatíve, ktorej cieľom je preskúmať mnohonárodné prístupy k posilneniu odolnosti, pripravenosti a interoperability vzdušných síl v krízových situáciách a konfliktoch. Cieľom je zabezpečiť, aby letecké operácie mohli prebiehať na najvyššej dosiahnuteľnej úrovni.
Sedem členských štátov vrátane Francúzska, Británie a Turecka tiež bude spolupracovať na posilnení svojej obrany proti balistickým raketám. Ďalších päť spojencov vrátane Poľska a Dánska prehĺbi svoju spoluprácu na schopnostiach doručovať presné údery prostredníctvom dronov. Najnovší člen NATO Švédsko sa navyše pridalo k mnohonárodnej iniciatíve pre podporu nákupu munície odpaľovanej zo vzduchu.
