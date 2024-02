Spojenci USA varovali Izrael pred katastrofickou ofenzívou v Rafahu

Sydney 15. februára (TASR) - Lídri Austrálie, Kanady a Nového Zélandu vo štvrtok varovali Izrael pred potenciálne "katastrofickou" pozemnou ofenzívou v meste Rafah v Pásme Gazy. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Trojica štátov v ojedinelom spoločnom vyhlásení vyzvala izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby "sa nevydal touto cestou".



"Do tejto oblasti utieklo približne 1,5 milióna Palestínčanov vrátane mnohých našich občanov a ich rodín. Rozšírená vojenská operácia by bola zničujúca... Civilisti jednoducho nemajú kam ísť," uviedla skupina spojencov Spojených štátov.



Izraelská armáda plánuje rozšíriť svoju pozemnú ofenzívu v palestínskej enkláve aj do Rafahu. V tomto meste na hraniciach Pásma Gazy s Egyptom sa za posledné mesiace zhromaždil viac ako milión Palestínčanov, ktorí ušli z ostatných oblastí vojnou zmietanej enklávy. Podľa Izraela je toto mesto poslednou baštou militantov z hnutia Hamas.