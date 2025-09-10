< sekcia Zahraničie
Spojenci v NATO odsúdili bezohľadné správanie Ruska, vyhlásil Rutte
Severoatlantická rada podľa neho ráno diskutovala o situácii v súvislosti so žiadosťou Varšavy o konzultácie na základe článku číslo 4 Washingtonskej zmluvy.
Brusel 10. septembra (TASR) — Spojenci v NATO vyjadrili Poľsku solidaritu a odsúdili „bezohľadné správanie Ruska“, vyhlásil v stredu na brífingu generálny tajomník NATO Mark Rutte po tom, čo drony počas nočného útoku ruských síl narušili poľský vzdušný priestor. Podľa neho nejde o ojedinelý incident, momentálne prebieha jeho komplexné posúdenie, informuje TASR.
Severoatlantická rada podľa neho ráno diskutovala o situácii v súvislosti so žiadosťou Varšavy o konzultácie na základe článku číslo 4 Washingtonskej zmluvy. Ten zakotvuje povinnosť spojencov konzultovať vždy, keď je ohrozená územná celistvosť, politická nezávislosť alebo bezpečnosť ktoréhokoľvek členského štátu.
Drony narušili poľské nebo podľa Varšavy najmenej 19-krát - prvý raz v utorok o približne 23.30 h SELČ, posledné narušenie bolo zaznamenané v stredu o 06.30 h SELČ. Poľské a spojenecké lietadlá zostrelili tri až štyri bezpilotné lietadlá. Na poľskom území sa doteraz našlo sedem dronov a aj úlomky jednej strely neznámeho pôvodu, potvrdila podľa agentúry Reuters hovorkyňa poľského ministerstva vnútra.
Rutte tvrdí, že bez ohľadu na to, či bolo narušenie vzdušného priestoru Poľska úmyselné alebo nie, ide o „absolútnu bezohľadnosť“. „Zastavte vojnu na Ukrajine. Zastavte jej eskaláciu. Zastavte narušovanie vzdušného priestoru spojencov. Vedzte, že sme pripravení, ostražití a budeme brániť každý kúsok územia NATO,“ odkázal šéf NATO ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.
Rutte taktiež vyzdvihol tých, ktorí sa podieľali na „veľmi úspešnej“ operácii na ochranu poľského vzdušného priestoru a zneškodnili narušiteľské drony. Podľa jeho slov sa na akcii zúčastnili poľské a holandské stíhačky, talianske lietadlá včasnej výstrahy AWACS, lietadlo NATO určené na dopĺňanie paliva vo vzduchu a systémy protivzdušnej obrany Patriot poskytnuté Nemeckom.
