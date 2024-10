Spojenci v NATO sa dohodli na posilnení satelitného snímania v Arktíde

Brusel 18. októbra (TASR) - Trinásť štátov Severoatlantickej aliancie (NATO) sa dohodlo na zlepšení satelitného snímania v Arktíde. V piatok to podľa agentúry Reuters uviedol nemenovaný predstaviteľ NATO, informuje TASR.



Písomné vyhlásenie o zámere vytvoriť bezpečnú satelitnú komunikačnú sieť pre Arktídu s názvom Northlink podľa zdroja podpísali ešte vo štvrtok na okraj zasadnutia NATO v Bruseli. Signatármi sú Kanada, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Island, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Švédsko a Spojené štáty americké.



V arktickom regióne sa podľa agentúry Reuters sústreďuje ruská flotila jadrových ponoriek a jeho strategický význam od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 prudko rastie.



"Strategická úloha Arktídy je čoraz dôležitejšia vzhľadom na napätú geopolitickú situáciu," povedal predstaviteľ NATO pod podmienkou zachovania anonymity. V regióne však podľa neho zároveň chýba dostatočné satelitné pokrytie na komunikáciu a navigáciu, a teda na vojenské operácie.



Ozrejmil, že cieľom siete Northlink je v nadchádzajúcich rokoch zlepšiť satelitné pokrytie prostredníctvom prenájmu komerčných služieb alebo získavania kapacít od spojencov.



Spojené štáty už dlhšie varujú pred rastúcou spoluprácou medzi Ruskom a Pekingom v Arktíde, podľa nich by to mohlo ovplyvniť regionálnu stabilitu. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v septembri vyhlásil, že Moskva bude svoje záujmy v tejto oblasti brániť diplomatickými i vojenskými spôsobmi.



Vzájomnú spoluprácu v Arktíde chcú posilniť aj USA, Kanada a Fínsko. Avizovali to ešte v júli s tým, že takto chcú zdôrazniť prítomnosť v regióne, kde sú v poslednej dobe aktívne Moskva a Peking.