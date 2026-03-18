Spojenci vojensky podporujú Kyjev, no nie USA, tvrdí Dmitrijev
Šéf Ruského fondu priamych investícií navrhol, aby Spojené štáty zrušili sankcie proti Rusku s cieľom podporiť globálne trhy a, naopak, zaviedli obmedzenia voči Európskej únii a Spojenému kráľovstvu.
Autor TASR
Moskva 18. marca (TASR) - Podľa Kirilla Dmitrijeva, osobitného vyslanca ruského prezidenta Vladimira Putina pre medzinárodnú hospodársku spoluprácu, spojenci zo Severoatlantickej aliancie poskytujú vojenskú podporu Ukrajine, ktorá nie je členom NATO, ale nerobia to isté vo vzťahu k Spojeným štátom. Navrhol preto, aby USA voči týmto členským štátom NATO uvalili sankcie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Spojenci z NATO podporujú Ukrajinu, ale nie USA,“ napísal Dmitrijev v angličtine na sociálnej sieti X. Týmito slovami podľa TASS komentoval príspevok na oficiálnom účte Aliancie, v ktorom sa uvádza, že NATO bude naďalej podporovať Ukrajinu poskytovaním zbraní a vojenskej techniky vrátane systémov protivzdušnej obrany.
Dmitrijev už predtým poukázal na to, že americký prezident Donald Trump je rozčarovaný z členských krajín Severoatlantickej aliancie a nezabudne im nedostatočnú podporu v otázke odblokovania Hormuzského prielivu.
Šéf Ruského fondu priamych investícií ďalej navrhol, aby Spojené štáty zrušili sankcie proti Rusku s cieľom podporiť globálne trhy a, naopak, zaviedli obmedzenia voči Európskej únii a Spojenému kráľovstvu.
„Možno by mali USA uvaliť sankcie na Spojené kráľovstvo a EÚ za nedostatok reciprocity a ničenie západnej civilizácie prostredníctvom imigrácie - a zrušiť sankcie voči Rusku, aby podporili globálne energetické trhy?“ položil si Dmitrijev otázku na sieti X.
„Spojenci z NATO podporujú Ukrajinu, ale nie USA,“ napísal Dmitrijev v angličtine na sociálnej sieti X. Týmito slovami podľa TASS komentoval príspevok na oficiálnom účte Aliancie, v ktorom sa uvádza, že NATO bude naďalej podporovať Ukrajinu poskytovaním zbraní a vojenskej techniky vrátane systémov protivzdušnej obrany.
Dmitrijev už predtým poukázal na to, že americký prezident Donald Trump je rozčarovaný z členských krajín Severoatlantickej aliancie a nezabudne im nedostatočnú podporu v otázke odblokovania Hormuzského prielivu.
Šéf Ruského fondu priamych investícií ďalej navrhol, aby Spojené štáty zrušili sankcie proti Rusku s cieľom podporiť globálne trhy a, naopak, zaviedli obmedzenia voči Európskej únii a Spojenému kráľovstvu.
„Možno by mali USA uvaliť sankcie na Spojené kráľovstvo a EÚ za nedostatok reciprocity a ničenie západnej civilizácie prostredníctvom imigrácie - a zrušiť sankcie voči Rusku, aby podporili globálne energetické trhy?“ položil si Dmitrijev otázku na sieti X.