Spojenci z G7 prisľúbili podporu Ukrajine až do „víťazstva“

Wangels 13. mája (TASR) - Priemyselne najrozvinutejšie krajiny zo skupiny G7 v piatok prisľúbili neotrasiteľnú podporu Ukrajine vo vojne s Ruskom. Európska únia tiež mieni zvýšiť vojenskú pomoc Kyjevu o vyše pol miliardy dolárov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Ministri zahraničných vecí krajín zo skupiny G7 sa zišli v druhý deň svojho trojdňového stretnutia (12.-14. mája) v nemeckom turistickom stredisku Wangels. Pridali sa k nim aj šéfovia diplomacie Ukrajiny a Moldavska.



Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian vyhlásil, že skupina G7 je "veľmi silne jednotná" v ochote "dlhodobo pomáhať Ukrajine v boji za svoju suverenitu - až do víťazstva Ukrajiny".



Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell uviedol, že Únia prisľúbila Ukrajine ďalších 500 miliónov eur vojenskej pomoci. Táto suma zvýši celkovú vojenskú pomoc Ukrajine na dve miliardy eur, dodal.



"Recept je jasný - treba viac toho istého," povedal Borrell. "Vytvárať ďalší tlak na Rusko, aj ekonomickými sankciami. Pokračovať v práci na medzinárodnej izolácii Ruska. Bojovať proti dezinformáciám o následkoch vojny... A vystupovať v podpore Ukrajiny ako jednotný front," uviedol Borrell.



Britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová tiež vyzvala na ďalšiu podporu Ukrajiny. "V týchto časoch je veľmi dôležité, aby sme stále vytvárali tlak na Vladimira Putina tým, že budeme dodávať zbrane Ukrajine, že budeme stupňovať sankcie," povedala Trussová.



V piatok sa k nim na stretnutí G7 pridal aj ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba. Ten ocenil odhodlanie týchto krajín pomáhať Kyjevu, ale tiež tieto popredné svetové demokracie vyzval, aby zašli v pomoci ešte ďalej.



"Dnes som požiadal krajiny z G7, aby prijali legislatívu a zaviedli do praxe všetky postupy potrebné na skonfiškovanie majetku ruského štátu a dali ho Ukrajine, ktorá tieto peniaze využije na (povojnovú) obnovu," oznámil ukrajinský minister.



Kuleba takisto vyzval EÚ, aby zaistila, že sa naozaj zavedie do platnosti embargo na ruskú ropu. Varoval totiž, že neuplatňovanie tohto šiesteho balíka sankcií Európskej únie bude znamenať "rozbitie" jej jednoty.



Vojna na Ukrajine viedla k väčšej jednote medzi západnými spojencami, povedal Kuleba. "To Ukrajina urobila z G7 znova silnú skupinu. To náš boj vrátil dôveru v G7, že dokáže usmerňovať medzinárodné záležitosti a bojovať proti pokusom autoritárskych režimov poraziť demokracie," dodal ukrajinský minister.



Na piatkovom stretnutí sa zúčastnil aj moldavský minister zahraničných vecí Nicu Popescu. Ten ocenil úlohu EÚ v tejto kríze a poďakoval sa skupine G7 za to, že jeho krajine pomáha zvládať dôsledky vojny vrátane príchodu množstva utečencov, píše AFP.



Členmi G7 skupiny sú Británia, Francúzsko, Japonsko, Kanada, Nemecko, Taliansko a USA.