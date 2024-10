Spojenci zaútočili v Jemene na ciele spájané s húsíjskými povstalcami

Washington 4. októbra (TASR) - Americká armáda v piatok podnikla viacero útokov na ciele v Jemene, ktoré súvisia s aktivitami protivládnych povstalcov - húsíov napojených na Irán. Agentúru Reuters o tom pod podmienkou zachovania anonymity informoval nemenovaný americký zdroj. Ďalšie podrobnosti tento predstaviteľ odmietol uviesť a Ústredné velenie americkej armády sa k tejto záležitosti nateraz nevyjadril, píše TASR s odvolaním sa na Reuters.



Podľa spravodajského webu The Times of Israel (TOI) sa terčom náletov amerických a britských síl stalo niekoľko oblastí Jemenu ovládanými húsíami vrátane hlavného mesta Saná a letiska Hudajdá. Terčom útoov bolo aj mesto Damár na juhu jemenu, spresnila húsíami riadená televízia al-Masíra.



Húsíovia vykonali od novembra minulého roku takmer 100 útokov na lode plaviace sa cez Červené more. Tvrdia, že ich podnikajú na znak solidarity s Palestínčanmi v takmer rok trvajúcej vojne proti Izraelu, ktorá sa odohráva v Pásme Gazy. Za toto obdobie húsíovia potopili dve lode a zmocnili sa ďalšej a zabili najmenej štyroch námorníkov, uviedol Reuters.



Tieto útoky vyvolali odvetu USA a Británie a narušili globálny obchod, pretože majitelia lodí presmerovali svoje plavidlá z Červeného mora a Suezského prieplavu na dlhšie trasy - okolo južného cípu Afriky.