Borrellove slová o záhrade a džungli sú rasistické, upozornili Emiráty

Brusel 18. októbra (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) si v pondelok predvolali dočasného vedúceho delegácie Európskej únie, aby ho požiadali o vysvetlenie vyjadrenia šéfa európskej diplomacie Josepa Borrella z minulého týždňa, ktoré emirátska administratíva považuje za rasistické. Na základe správy tlačovej agentúry Reuters o tom informuje spravodajca TASR.



Ministerstvo zahraničných vecí Spojených arabských emirátov z Abú Zabí upozornilo, že Borrellove poznámky sú "nevhodné a diskriminačné" a "prispievajú k čoraz horšej atmosfére intolerancie a diskriminácie na celom svete.



Borrell vo svojom príhovore k absolventom Diplomatickej akadémie na postgraduálnom inštitúte College of Europe v belgickom meste Bruggy, ktorý bol minulý týždeň vysielaný on-line, nazval Európu "záhradou" a veľkú časť zvyšku sveta "džungľou", ktorá "by mohla napadnúť európsku záhradu".



"Záhradníci by sa mali starať o záhradu, ale neochránia ju stavaním múrov. Pekná malá záhradka obklopená vysokými múrmi, aby sa zabránilo prenikaniu džungle, nie je riešením. Pretože džungľa má silnú rastovú kapacitu a múry nikdy nebudú dostatočne vysoké," povedal Borrell pred študentmi.



Podľa jeho slov "záhradníci" musia ísť do džungle, čiže Európania sa musia viac zapájať do vzťahov so zvyškom sveta, inak ich ten zvyšok sveta napadne.



Na pondelňajšej tlačovej konferencii Borrell poprel, že by jeho posolstvo a podobenstvo prednesené pred študentmi bolo rasistické alebo kolonialistické. Zdôraznil, že jeho pripomienky mali odmietnuť myšlienku vytvárania akejsi "pevnosti Európa" a povzbudiť študentov k interakcii s ostatným svetom.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)