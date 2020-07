Spojené arabské emiráty odložili štart misie na Mars

Dubaj 14. júla (TASR) – Spojené arabské emiráty (SAE) dnes oznámili, že štart misie Hope, ktorá mala v stredu zamieriť na Mars, sa z dôvodu nepriaznivého počasia na japonskom kozmodróme Tanegašima odkladá. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



„Vesmírna agentúra SAE a Vesmírne stredisko Muhammada bin Rašída v spolupráci so spoločnosťou Mitsubishi oznámili odloženie misie sondy Hope na Mars v dôsledku poveternostných podmienok," uviedla vláda SAE na Twitteri.



Raketa s nepomenovanou vesmírnou kapsulou mala podľa plánu odštartovať o 05:51 v stredu ráno miestneho času (22:51 h SELČ).



Nový termín saudskoarabské úrady stanovili na 05:43 v piatok (22:43 SELČ).



Misia SAE využíva obdobie, keď je Zem najbližšie k Marsu. Rovnako by v tomto čase mali odštartovať podobné misie Číny a Spojených štátov.



Hope by mala k Marsu doraziť vo februári 2021. Cieľom misie, ktorá bude trvať dva roky, je poskytnúť komplexný obraz dynamiky počasia na červenej planéte.