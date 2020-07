Spojené arabské emiráty opäť odložili štart misie na Mars

Dubaj 15. júla (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) v stredu už po druhý raz odložili štart vesmírnej misie Hope (Nádej), ktorá by mala zamieriť k Marsu. Dôvodom je opäť zlé počasie, píše agentúra AFP.



Misia mala pôvodne odštartovať v stredu z japonského kozmodrómu Tanegašima. Vesmírna agentúra SAE jej štart v utorok presunula na piatok. V stredu však rozhodla, že odlet sa ani v tento deň neuskutoční.



"Po vyčerpávajúcich stretnutiach Vesmírna agentúra SAE, Vesmírne stredisko Muhammada bin Rašída a spoločnosť Mitsubishi oznamujú ďalší odklad štartu misie Hope z dôvodu pokračujúceho nestabilného počasia na ostrove Tanegašima," uviedol mediálny tím misie Hope na Twitteri.



Nový dátum by mal byť známy v priebehu nasledujúcich 24 hodín.



SAE budú vôbec prvou arabskou krajinou, ktorá vyšle sondu k Marsu.



Misia SAE využíva časové okno, v ktorom je Zem najbližšie k Marsu. Rovnako by v tomto čase mali odštartovať podobné misie Číny a Spojených štátov.



Hope by mala k Marsu doraziť vo februári 2021. Cieľom misie, ktorá bude trvať dva roky, je poskytnúť komplexný obraz dynamiky počasia na červenej planéte.