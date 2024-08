Spojené arabské emiráty prijali listiny veľvyslanca Talibanu

Abu Dabí 21. augusta (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) v stredu prijali poverovacie listiny veľvyslanca radikálneho hnutia Taliban Badruddína Hakkáního. Ide o veľký diplomatický úspech afganských vládcov, ktorí nie sú oficiálne uznávaní ako legitímna vláda krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Tlačová agentúra uviedla, že táto udalosť podčiarkla medzinárodné spory v otázke, ako jednať s vládou, ktorá je teraz v Kábule.



Ministerstvo zahraničných vecí v Kábule potvrdilo správu o Hakkáním na sociálnej sieti X. Hakkání je z tímu úradujúceho ministra vnútra Sirádžuddína Hakkáního, píše AP a dodáva, že ide o menovcov.



Sirádžuddín Hakkání je vodcom vplyvnej siete Hakkání, militantného hnutia spriazneného s Talibanom. Je označený za globálneho teroristu a Spojené štáty po ňom pátrajú pre jeho účasť na smrtiacich útokoch. Je tiež na viacerých sankčných zoznamoch.



Hoci Taliban zostáva izolovaný od Západu, usiluje sa o bilaterálne vzťahy s hlavnými regionálnymi mocnosťami. Minulý týždeň pricestoval do Afganistanu uzbecký premiér Abdulla Aripov v rámci najvyššej návštevy zahraničného predstaviteľa od návratu Talibanu k moci v Afganistane pred tromi rokmi.



Podľa Organizácie Spojených národov je oficiálne uznanie Talibanu ako vlády Afganistanu "takmer nemožné", kým platia obmedzeniam voči ženám a dievčatám.



Hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid tento týždeň oznámil, že hnutie zakázalo osobitému spravodajcovi vymenovanému Organizáciou Spojených národov Richardovi Benettovi vstup do Afganistanu. Mudžáhid obvinil spravodajcu zo "šírenia propagandy".



Bennett, ktorého Rada OSN v roku 2022 vymenovala, aby monitoroval situáciu v oblasti ľudských práv v Afganistane, často kritizoval zaobchádzanie Talibanu so ženami a dievčatami. Rozhodnutie Talibanu o zákaze vstupu do krajiny je podľa neho krokom späť a vysiela znepokojujúci signál. Hnutie požiadal, aby zmenilo svoje rozhodnutie.