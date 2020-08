Spojené arabské emiráty spustili prvú jadrovú elektráreň

Dubaj 19. augusta (TASR) – Spojené arabské emiráty pripojili svoju prvú jadrovú elektráreň k elektrickej rozvodnej sieti. S odvolaním sa na tamojšie úrady o tom informovala v stredu agentúra Reuters.



Atómová elektráreň Barráka, ktorú spustili do prevádzky 1. augusta, už podľa štátnej tlačovej agentúry WAM začala dodávať elektrickú energiu.



Agentúra WAM tiež zverejnila zábery zamestnancov elektrárne vo vnútri jej riadiacej miestnosti. Počas niekoľkých rokov budovania elektrárne úrady novinárom aj napriek opakovaným žiadostiam neposkytli prístup do jej priestorov. Tie však videli predstavitelia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu.



Posledný júlový deň dosiahol zatiaľ prvý reaktor v elektrárni Barráka tzv. kritický stav, kedy sa reaktor prvýkrát dostal do normálneho prevádzkového stavu.



Experti začali umiestňovať palivové tyče do reaktora vo februári po tom, ako regulátori dali zelenú prvému zo štyroch reaktorov, čím sa otvorila cesta pre komerčnú prevádzku zariadenia.



Atómová elektráreň Barráka, ktorej výstavba stála približne 20 miliárd dolárov, leží na pobreží Perzského zálivu, západne od hlavného mesta Spojených arabských emirátov Abú Zabí. Do činnosti ju mali uviesť už koncom roka 2017, avšak tento krok bol vzhľadom na bezpečnostné a regulačné požiadavky už niekoľkokrát odložený.



Spojené arabské emiráty majú značné zásoby ropy, avšak s desiatimi miliónmi obyvateľov, ktorí potrebujú elektrickú energiu, krajina pristúpila k veľkým investíciám do vývoja alternatív čistej energie.



Elektráreň je prvým zariadením svojho druhu v regióne; Saudská Arábia – najväčší vývozca ropy na svete – už dávnejšie oznámila, že plánuje postaviť až 16 jadrových reaktorov. Tento projekt sa však zatiaľ neuskutočnil.