Spojené arabské emiráty sa dohodli s Izraelom o dodávkach pomoci Gazy

Dubaj 21. mája (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) dosiahli s Izraelom dohodu o umožnení dodávok naliehavej humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. Vyplýva to z vyhlásenia, ktoré v stredu zverejnila tlačová agentúra WAM. Pomoc v počiatočnej fáze pokryje potravinové potreby približne 15.000 civilistov v Gaze, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Izrael od 2. marca blokuje prísun humanitárnej pomoci do tejto vojnou zničenej palestínskej enklávy, pričom humanitárne organizácie a OSN varujú pred nedostatkom potravín a liekov. Medzinárodné spoločenstvo vyvíja nátlak na Izraelu, aby dodávky pomoci obnovil.



V pondelok Izrael povolil deviatim kamiónom OSN vstup do enklávy, avšak koordinátor humanitárnej pomoci OSN Tom Fletcher v utorok uviedol, že len päť z týchto vozidiel vstúpilo do Pásma Gazy. Izrael následne v utorok povolil OSN poslať do Gazy 93 kamiónov s humanitárnou pomocou, avšak podľa organizácie bola pomoc zdržaná.



Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí SAE šejk Sajf bin Zájid Ál Nahján „mal telefonický rozhovor s Gideonom Saarom, ministrom zahraničných vecí Izraela, ktorý viedol k dohode o umožnení dodávky naliehavej humanitárnej pomoci zo Spojených arabských emirátov,“ informovala WAM. „Pomoc v počiatočnej fáze pokryje potravinové potreby približne 15.000 civilistov v Pásme Gazy,“ uvádza sa vo vyhlásení.



Táto iniciatíva poskytne „základné potreby na podporu prevádzky pekární v Pásme Gazy, ako aj nevyhnutné potreby pre starostlivosť o dojčatá, pričom zároveň zabezpečí kontinuálne dodávky na pokrytie pretrvávajúcich potrieb civilného obyvateľstva“.



AFP tvrdí, že nie je jasné, kedy SAE pošlú túto pomoc do Gazy, alebo kedy bude distribuovaná.



Ministri podľa WAM diskutovali aj o regionálnych a medzinárodných snahách o obnovenie humanitárnej pomoci, dosiahnutia prímeria a prepustení rukojemníkov. SAE v roku 2020 normalizovali vzťahy s Izraelom v rámci tzv. abrahámovských dohôd, ktoré sprostredkovali Spojené štáty.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok vyhlásil, že Izrael musí zabrániť hladomoru na území Pásma Gazy z „praktických i diplomatických dôvodov“.