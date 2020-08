Spojené arabské emiráty spustili prevádzku prvej atómovej elektrárne

Abú Zabí 1. augusta (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) v sobotu spustili do prevádzky svoju prvú atómovú elektráreň a zároveň prvú v celom arabskom svete. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Prvý jadrový reaktor SAE v atómovej elektrárni Baraka dosiahol svoj prvý kritický stav a úspešne bol uvedený do prevádzky. Ide o historický medzník, s víziou poskytovať novú formu čistej energie pre náš národ," uviedol na Twitteri zástupca SAE pri Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu (MAAE) Hamad Alkaabí.



Experti začali umiestňovať palivové tyče do reaktora vo februári po tom, ako regulátori dali zelenú prvému zo štyroch reaktorov, čím sa otvorila cesta pre komerčnú prevádzku zariadenia.



Atómová elektráreň Baraka leží na pobreží Perzského zálivu, západne od hlavného mesta SAE Abú Zabí. Do činnosti ju mali uviesť už koncom roka 2017, avšak tento krok bol niekoľkokrát odložený vzhľadom na bezpečnostné a regulačné požiadavky.



Spojené arabské emiráty majú značné zásoby ropy, avšak s desiatimi miliónmi obyvateľov, ktorí potrebujú elektrickú energiu, krajina pristúpila k veľkým investíciám do vývoja alternatív čistej energie.



Elektráreň je prvým zariadením svojho druhu v regióne; Saudská Arábia - najväčší vývozca ropy na svete - oznámila, že plánuje postaviť do 16 jadrových reaktorov, ale tento projekt sa zatiaľ ešte neuskutočnil.



Spojené arabské emiráty v pondelok úspešne odštartovali svoju misiu na Mars. Raketa HII-A odštartovala z japonského kozmodrómu Tanegašima. SAE sa tak stali prvou arabskou krajinou, ktorá vyslala sondu k Marsu.



Sonda by mala k Marsu doraziť vo februári 2021. Cieľom misie, ktorá bude trvať dva roky, je poskytnúť komplexný obraz dynamiky počasia na červenej planéte.